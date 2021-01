Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar im Plus

ATX gewinnt 1,18 Prozent - Sturm auf US-Kapitol belastet Märkte nicht - RBI mit Analyse zur Polytec - Immowerte schwach

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag in einem positiven europäischen Börsenumfeld mit Gewinnen tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.50 Uhr um 1,18 Prozent auf 2.906,92 Punkte. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 1,14 Prozent auf 1.474,30 hinauf.

Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, dürften die Weltmärkte kaum reagieren. Wichter ist laut Marktbeobachtern, dass sich der US-Senat zukünftig in Demokraten-Hände befinden werde nach der Stichwahl in Georgia.

Überdies blieben Nachrichten über die Corona-Infektionsdynamik im Fokus. "In Deutschland scheint es gelungen zu sein, die zweite Infektionswelle zu brechen", schrieben hierzu Experten der Commerzbank. In Frankreich und Italien seien dagegen wieder mehr Neuinfektionen gemeldet worden. Die Analysten der Commerzbank verwiesen zudem auf die Zulassung des Moderna-Impfstoffes.

Seitens Konjunkturdaten überraschten die Auftragseingänge in der deutschen Industrie. Im Monatsvergleich seien im November 2,3 Prozent mehr Aufträge eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

Mit Blick auf die größten Gewinner- und Verlierer im prime market führten Kapsch TrafficCom das Gewinnerfeld an. Sie stiegen um 4,90 Prozent. Dahinter reihten sich Verbund mit plus 3,64 Prozent ein. Ebenfalls klar im Plus tendierten Wienerberger, die 3,03 Prozent gewannen. Aber auch die schwer gewichteten Titel der OMV und Erste Group legten zu. Sie gewannen 1,53 bzw. 1,13 Prozent.

Am anderen Ende der Kurstafel gaben als größte Verlierer Do&Co 1,64 Prozent ab. Schwach waren zudem Immowerte. Die Aktien der s Immo verloren 1,30 Prozent, jene der CA Immo und Immofinanz 1,26 bzw. 0,71 Prozent. UBM Development gaben 0,27 Prozent ab.

Zudem rückte eine Analyse der Raiffeisen Bank International (RBI) zur Polytec in den Fokus. Sie hat das Kursziel von 8,00 auf 10,50 Euro hinaufgeschraubt; das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Aktien tendierten zuletzt prozentuell unverändert bei 8,10 Euro.