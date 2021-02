Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar im Plus

Leitindex knüpft mit plus 0,95 Prozent an starken Vortag an - AT&S nach Zahlen und angehobener Prognose stärkster ATX-Wert

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag klar im Plus tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,95 Prozent auf 2.958,88 Punkte. Er knüpfte damit an den starken Wochenauftakt an. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls fester. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in den USA und in Asien zugelegt.

Bei den Einzelwerten setzten sich die AT&S-Aktien mit einem Plus von 2,66 Prozent an die Spitze des ATX. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in den ersten drei Quartalen dank einer hohen Nachfrage einen Rekordumsatz und ein kräftiges Gewinnplus erzielt. Der Umsatz stieg um 17,3 Prozent auf 883,8 Mio. Euro, das Konzernergebnis legte um 47,8 Prozent auf 37,3 Mio. Euro zu. Die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 wurde angehoben.

Im weiteren Wochenverlauf werden mit der OMV und der Raiffeisen Bank International (RBI) auch zwei ATX-Schwergewichte Geschäftszahlen vorlegen. Die OMV-Titel notierten am Vormittag mit einem Plus von 1,79 Prozent ebenfalls im Spitzenfeld. Für die RBI-Titel ging es um marktkonforme 0,85 Prozent nach oben.

Daneben lagen neue Analysteneinschätzungen vor. So hat die Baader Bank ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing deutlich von 67,00 auf 123,00 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden die Titel von "Add" auf "Buy" hochgestuft und von den Analysten als einer von drei von ihnen bevorzugten Werten im europäischen Chemiesektor genannt. Die Lenzing-Aktie setzte ihren Höhenflug der vergangenen Wochen am Vormittag fort und stieg um 2,42 Prozent auf 110,00 Euro. Sie erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Juli 2018.

Unterdessen haben die Analysten der deutschen Privatbank Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktien des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC leicht von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben. Gleichzeitig bestätigten sie jedoch ihre Verkaufsempfehlung ("Sell") für die Titel. Die Kursrally seit Jahresbeginn sei übertrieben und die Aktie teuer, begründeten sie. Die FACC-Titel verloren im Frühhandel 0,20 Prozent auf 10,22 Euro.