Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Abschlägen

Bankwerte schwächer - Ölwerte im Minus - FACC legen erneut kräftig zu

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab bis 10.05 Uhr um 0,86 Prozent auf 2.998,19 Einheiten nach, der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,82 Prozent auf 1.524,80 Zähler. Seit Jahresbeginn hatte der Leitindex fast acht Prozent zugelegt - elf Handelstagen mit positiven Vorzeichen standen nur drei Sitzungen mit einem Minus gegenüber. Einige Anleger dürften nun ihre Gewinne mitnehmen.

Vor allem Abschläge bei den schwer gewichteten Banken brachten den ATX zum Wochenende hin etwas unter Druck. BAWAG büßten 2,15 Prozent ein, bei Raiffeisen Bank International fiel ein Minus von 2,00 Prozent an und Erste Bank gaben um 0,99 Prozent nach.

Im Branchenvergleich tendierten auch Ölwerte schwächer. Schoeller-Bleckmann mussten einen Abschlag von 2,19 Prozent hinnehmen, die Papiere des ATX-Schwergewichts OMV verbilligten sich um bis dato 1,03 Prozent. Die deutlichsten Einbußen beklagte bisher aber Semperit, dort ging es um 2,47 Prozent bergab. Bei Zumtobel fiel ein Minus von 2,27 Prozent an.

Am anderen Ende des Kurszettels standen FACC, die ein enormes Plus von 8,81 Prozent vorweisen konnten. Die Papiere hatten auch am Vortag schon kräftig zugelegt. Unter den wenigen Verlaufsgewinnern waren auch Rosenbauer, die um 1,81 Prozent anzogen und AMAG mit einem Aufschlag von 0,31 Prozent.

Nachrichtenseitig blieb es bisher ruhig, auch von Analystenseite kamen bis dato keine Impulse. Im Datenkalender stehen heute die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland, der Eurozone und Großbritannien für Jänner. Die bisher veröffentlichten Daten fielen gemischt aus. Aus den USA werden am Nachmittag noch Zahlen zu den Eigenheimverkäufen für Dezember erwartet.