Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Kursgewinnen

Leitindex legt 1,10 Prozent zu - Gute Übersee-Vorgaben stützen - Bankwerte stark nachgefragt

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Kursgewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.436,86 Punkten nach 2.410,27 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 26,59 Punkten bzw. 1,10 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.240,06 Zählern und damit um 1,01 Prozent oder 12,41 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld startete mit Aufschlägen in die neue Handelswoche. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten Übersee-Vorgaben. In Asien sorgte das größte Freihandelsabkommen der Welt für Gesprächsstoff. Dieses hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten geschlossen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb allerdings noch sehr dünn. Der datenseitige Blick richtet sich in der neuen Woche zunächst auf die USA, denn dort steht mit dem Empire-State-Index ein wichtiges Stimmungsbarometer an.

Für Auftrieb beim heimischen Leitindex sorgten bis dato die stark gewichteten Bankwerte. So zogen BAWAG um gut vier Prozent nach oben und Raiffeisen konnten sich um 2,8 Prozent steigern. Aktien der Erste Group gewannen 1,8 Prozent an Wert.

Klar fester tendierten am Vormittag auch DO & CO mit einem Kursanstieg um 3,7 Prozent sowie Palfinger, die sich um 3,5 Prozent steigern konnten. Auch die Ölwerte zeigen sich mit Aufschlägen. So lagen Schoeller-Bleckmann 2,5 Prozent im Plus und OMV stiegen um gut ein Prozent.

Am unteren Ende des Kurszettels büßten Warimpex 2,6 Prozent an Wert ein. FACC verloren gut zwei Prozent und Strabag notierten um 1,5 Prozent tiefer.

Im prime market zeigten sich 22 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 973.734 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 22,276 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.