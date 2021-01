Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Kursgewinnen

Leitindex legt 0,78 Prozent zu - CA Immo springen nach Übernahme-Angebot fast 14 Prozent hoch

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Kursgewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.964,77 Punkten nach 2.941,75 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 23,02 Punkten bzw. 0,78 Prozent.

Das europäische Umfeld zeigte sich nach uneinheitlichen Asien-Vorgaben hingegen etwas schwächer. Nach den zuletzt deutlichen Aufschlägen werden die Anleger nun wieder etwas vorsichtiger, kommentierte ein Marktbeobachter.

Es stehen zu Wochenbeginn nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Im Verlauf des Vormittags wird das Analysehaus Sentix Daten zum Investorenvertrauen veröffentlichen und damit den ersten Stimmungsindikator für Jänner.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien der CA Immo in den Fokus. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken. Der CA-Immo-Großaktionär, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, hat am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien über 34,44 Euro je Papier angekündigt. Im heutigen Frühhandel kletterten die CA Immo-Aktien um 13,96 Prozent auf 35,10 Euro und lagen damit sogar etwas über dem Angebotspreis.

Zu den größeren Verlierern zählten am Vormittag hingegen die Titel des Verbund, die nach den zuletzt deutlichen Kursaufschlägen um 2,75 Prozent nach unten korrigierten. Auch die Ölwerte fanden sich auf den Verkaufslisten der Investoren. So mussten Schoeller-Bleckmann ein Minus von 1,37 Prozent verbuchen und OMV notierten um 0,54 Prozent schwächer.

Andritz stiegen um 1,24 Prozent auf 39,04 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum von bisher "Accumulate" auf nunmehr "Buy" nach oben gesetzt. Das Kursziel wurde von 35,2 auf 46,3 Euro erhöht.

Der ATX Prime notierte bei 1.503,81 Zählern und damit um 0,74 Prozent oder 11,12 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 19 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 1.081.302 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 32,638 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.