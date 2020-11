Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit leichten Aufschlägen

Anleger schwanken zwischen Hoffnungen auf Impfstoff und Sorgen um Pandemieentwicklung

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagvormittag mit moderaten Kursgewinnen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 10.15 Uhr um 0,34 Prozent auf 2.511,50 Zähler zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,46 Prozent auf 1.279,62 Einheiten. Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff dürften zum Wochenausklang für gute, aber dennoch verhaltene Stimmung bei den Anlegern sorgen.

Zwei Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus könnten noch in diesem Jahr in Europa zugelassen werden. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Diesen guten Nachrichten stehen aber steigende Neuinfektionszahlen und Befürchtungen um eine Verschärfung der Restriktionen sowie negative wirtschaftliche Folgen der Pandemie gegenüber. Daneben sorgte auch US-Finanzminister Steven Mnuchin für Unsicherheit, der entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hat.

In Wien blieb es am Vormittag nachrichtenseitig sehr ruhig, zudem legt die Berichtssaison heute einen Pausentag an und setzt erst nächste Woche mit einer Reihe von Ergebniszahlen bei Immo-Unternehmen fort. Die frohen Impfstoff-Neuigkeiten beflügelten am Vormittag Aktien mit Luftfahrtbezug . FACC zogen um 10,54 Prozent an, auch Flughafen Wien konnten um 3,45 Prozent zulegen.

Auch Versicherer zeigten sich fester. Uniqa verbuchten einen Aufschlag von 3,82 Prozent, bei der Vienna Insurance Group fiel ein Plus von 0,82 Prozent an. Banken zeigten sich dagegen tendenziell leichter. Erste Group büßten 0,46 Prozent ein, Raiffeisen Bank International fiele um 0,32 Prozent. BAWAG notierten unverändert zum Vortag.