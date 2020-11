Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag mit Verlusten

Schwergewichte im Minus - VIG kauft CEE-Geschäft von Aegon

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit Verlusten tendiert. Der österreichische Leitindex ATX verlor gegen 9.30 Uhr 0,95 Prozent auf 2.574,26 Punkte. Der ATX Prime gab um 0,87 Prozent auf 1.311,29 Zähler nach.

Auch in Europa wurden zunächst mehrheitlich Abgaben verzeichnet. Vorbörslich stellten Experten bereits das Aufwärtspotenzial der Märkte in Frage, nachdem diese "bereits sehr gut gelaufen" seien. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen brächten nach wie vor Risiken mit sich.

Konjunkturdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, rückten indes in den Hintergrund: Die chinesische Industrie ist ungeachtet der zweiten Coronawelle bei wichtigen Handelspartnern auf dem Weg zu alter Stärke: Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im November auf den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren. Er kletterte um 0,7 auf 52,1 Punkte, wie das Statistikamt am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter Unternehmen mitteilte. Ökonomen hatten lediglich einen Minianstieg auf 51,5 Zähler erwartet.

Stark belastet hatten unter den Einzelwerten die schwer gewichteten Aktien der OMV, die um mehr als zwei Prozent nachgaben. Ebenfalls tief im Minus notierten Raiffeisen (minus 2,03 Prozent) und Erste Group (minus (1,64 Prozent). Mit starken Abgaben tendierten fernen DO&CO (minus 2,48 Prozent).

Unternehmensseitig war bereits am Sonntag bekannt gegeben worden, dass die Vienna Insurance Group (VIG) das Zentral- und Osteuropageschäft des niederländischen Versicherers Aegon kaufe. Der Kaufpreis betrage 830 Mio. Euro, das Closing der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet. Die Aktien der VIG reagierten mit plus 0,51 Prozent auf diese Nachrichten.

Vor der am morgigen Dienstag anstehenden Zahlenvorlage der Zumtobel tendierten die Papiere des Leuchtenherstellers um 1,47 Prozent höher. Ebenfalls im Plus lagen Kapsch (plus 1,60 Prozent) und Addiko (plus 1,63 Prozent).