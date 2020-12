Wiener Börse (Eröffnung) - ATX dreht am Vormittag ins Plus

Leitindex baut Kursgewinne nach überraschendem ifo-Index-Anstieg weiter aus - Wienerberger nach Übernahme deutlich fester

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagvormittag mit leichten Kursgewinnen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 10.20 Uhr um 0,34 Prozent auf 2.733,19 Zähler zu. Der breiter gefasste ATX Prime verbesserte sich um 0,27 Prozent auf 1.386,68 Einheiten. Gestartet war der ATX noch mit negativen Vorzeichen, drehte aber rasch ins Plus und konnte die Kursgewinne nach Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex etwas ausbauen.

Dieser ist im Dezember überraschend gestiegen. Die Aussicht auf Impfungen gegen das Coronavirus dürfte die Stimmung der Firmen in Deutschland verbessert haben, der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte auf 92,1 Punkte von 90,9 Zählern im Vormonat. Ökonomen hatten hingegen mit einem leichten Rückgang auf 90,0 Punkte gerechnet.

Im weiteren Verlauf könnte der sogenannte "Hexensabbat" für Bewegung sorgen. Beim großen Verfall an den Terminbörsen laufen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus, was zu starken Kursschwankungen führen kann. Daneben bleiben auch die Impf-Fahrpläne der EU und die Entwicklungen bei den Brexit-Verhandlungen im Fokus der Marktteilnehmer.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von großen Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen berichtet. Jedoch müssten bei dem Thema der Fischerei noch "große Differenzen" überbrückt werden, hieß es. Ein Durchbruch zeichnet sich zudem bei den seit sieben Jahren andauernden Verhandlungen über ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China ab, wurde bekannt.

Wienerberger setzten sich mit einem kräftigen Aufschlag von 4,36 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Der Ziegelhersteller übernimmt in den USA um 250 Mio. Dollar (204,15 Mio. Euro) den Fassadenspezialisten Meridian Brick. Mit der Übernahme werde man den Umsatz in Nordamerika auf über 800 Mio. Dollar verdoppeln, teilte Wienerberger mit.

Auch in der Baubranche gab es Neuigkeiten: Eine Arbeitsgemeinschaft von Strabag und Porr hat von den Wiener Linien den Zuschlag für die erste Baustufe des U-Bahn-Ausbaus erhalten. Der Auftragswert beträgt fast eine halbe Milliarde Euro. Porr-Aktien verloren biser 0,62 Prozent, bei Strabag fiel ein Minus von 1,10 Prozent an.

Mit einem Kursplus von 1,14 Prozent auf 22,20 Euro präsentierten sich AT&S. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien von 24,2 auf 33,0 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Auch bei UBM lautet das Urteil der Erste-Analysten weiterhin "Buy", das Kursziel liegt nun bei 43 Euro, davor waren es 40 Euro. UBM -Papiere notierten bis dato unverändert bei 34,60 Euro.