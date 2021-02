Wiener Börse (Eröffnung) - ATX dreht ins Plus

Rosenbauer nach Rekordzahlen deutlich fester - Einkaufsmanagerindizes für Industrie legen zu, Dienstleistungssektor schwächelt

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag im Plus gezeigt. Nach einem schwächeren Start drehte der heimische Leitindex ATX ins Plus und legte bis 10.00 Uhr um 0,15 Prozent auf 2.982,11 Zähler zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,13 Prozent auf 1.514,08 Einheiten.

Klar im Fokus standen im frühen Handel in Wien die Papiere von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster hat im abgelaufenen Jahr Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erzielt. Die Analysten der Baader Bank haben in Reaktion bereits ihre "Add"-Empfehlung bestätigt. Die Rosenbauer-Aktien kletterten bisher um 4,02 Prozent nach oben und lagen damit an der Spitze der Gewinner im prime market.

Größere Bewegungen machten auch Frequentis (plus 1,94 Prozent) und Marinomed (plus 1,68 Prozent). Auch einige Index-Schwergewichte, die knapp nach Sitzungsstart noch nachgegeben hatten, konnten die Vorzeichen umdrehen. So kletterten OMV bisher um 0,63 Prozent nach oben, bei BAWAG ging es um 0,48 Prozent bergauf.

Im negativen Terrain hielten sich dagegen weiterhin die Papiere von Energieversorgern. Verbund lagen mit einem Abschlag von 2,35 Prozent am untersten Ende des Kurszettels, EVN mussten einen Kursverlust von bisher 0,96 Prozent hinnehmen. Auch Zumtobel (minus 1,10 Prozent) und UNIQA (minus 1,07 Prozent) tendierten im negativen Terrain.

Konjunkturdatenseitig stehen zum Wochenausklang die Einkaufsmanagerindizes im Blickpunkt. Jene in Deutschland und Frankreich haben sich für den Februar uneinheitlich entwickelt. Während jeweils die Barometer für die Industrie der beiden Länder über den Prognosen lagen, fielen die Indizes für den Dienstleistungssektor schwächer aus, als Experten erwartet hatten - und blieben dabei auch unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Auch die Werte für die gesamte Eurozone lieferten ein ähnliches Bild. Der Gesamtindex lag leicht über den Erwartungen, blieb aber mit 48,1 Punkten unter der Wachstumsschwelle. Der Wert für die Industrie lag mit 57,7 Punkten über den Prognosen, jener für den Dienstleistungsbereich blieb mit 44,7 Punkten unter den Erwartungen. In den USA stehen am Nachmittag noch Daten zu den Eigenheimverkäufe für Jänner am Plan.