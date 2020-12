Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,31 Prozent

Überwiegend freundliche europäische Anlegerstimmung vor Weihnachten - Dünne Meldungslage - Do&Co-Aktie erneut stark

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag einen Tag vor dem Weihnachtsfest befestigt tendiert. Der österreichische Leitindex ATX legte bis 9.55 Uhr um 0,31 Prozent auf 2.715,97 Punkte zu. Gestützt auf eine überwiegend freundliche europäische Anlegerstimmung zeigt sich auch der heimische Aktienmarkt vor den Weihnachtsfeiertagen im Plus.

Die Meldungslage zum heimischen Markt gestaltet sich auf Unternehmensebene sehr mager. Die auffälligste Kursbewegung absolvierte die Do&Co-Aktie mit plus 4,2 Prozent. Bereits am Vortag waren die Titel des Cateringunternehmens um mehr als neun Prozent hochgesprungen. Knapp dahinter legten Rosenbauer um 3,5 Prozent zu. Warimpex ermäßigten sich um 4,4 Prozent.

Unter den Schwergewichten verteuerten sich Raiffeisen Bank International um 0,7 Prozent. Bei der Erste Group gab es ein Plus von 0,3 Prozent zu sehen. OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 1,2 Prozent. Verbund-Papiere legten 0,3 Prozent zu. BAWAG verbilligten sich hingegen um 0,2 Prozent.

Die Aktien der Baukonzerne gingen in verschiedene Richtungen. Porr-Titel bauten ein Plus in Höhe von 1,8 Prozent und Strabag-Papiere schwächten sich um 1,3 Prozent ab. Im Immobilienbereich legten Immofinanz und s Immo in ähnlichem Ausmaß um 0,6 bzw. 0,7 Prozent zu.