Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt am Vormittag 1,1 Prozent

Starke US-Vorgaben - Börsen europaweit überwiegend im Plus - ATX vor drittem starken Tag in Folge

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag fester tendiert und den jüngsten Aufwärtsschub damit klar prolongiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.45 Uhr um weitere 1,10 Prozent auf 2.598,75 Punkte. Bereits an den zwei Vortagen hatte er in Summe um etwa 2,7 Prozent zugelegt.

Starke Vorgaben lieferte wieder einmal die Wall Street. Dort hatte der Dow Jones am Vorabend erstmals in seiner Geschichte die Marke von 30.000 Punkten überwunden. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es überwiegend eine positive Tendenz zu sehen.

Auf Unternehmensebene zeigten sich am heimischen Markt die Do&Co-Titel mit plus 4,6 Prozent erneut gesucht. Bereits am Vortag waren die Papiere des Cateringunternehmens um mehr als sechs Prozent hochgesprungen.

Klare Kursgewinne wiesen auch die schwergewichteten Banken auf. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus in Höhe von 2,9 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 1,9 Prozent und BAWAG legten 1,3 Prozent zu.

Quartalszahlen aus dem Immobilienbereich von CA Immo und Immofinanz werden erst nach Börsenschluss präsentiert. Im Vorfeld zeigten sich die Papiere von CA Immo unverändert. Immofinanz bauten ein Plus von einem Prozent.

voestalpine legten vergleichsweise moderate 0,2 Prozent auf 27,10 Euro zu. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Stahlunternehmens von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel von 27,00 Euro wurde aber bestätigt.

Eine neue Expertenmeinung gab es auch zu FACC. Die Berenberg Bank erhöhte ihr Kursziel für die Papiere des Luftfahrtzulieferers von 4,6 auf 7,0 Euro. Die Verkaufsempfehlung "Sell" wurde hingegen bestätigt. Die FACC-Aktie tendierte mit plus 2,3 Prozent auf 9,95 Euro.

Andritz-Anteilsscheine befestigten sich um 0,7 Prozent. Der Grazer Anlagenbauer hat einen Millionen-Auftrag in Indien an Land gezogen: Die Steirer liefern für das thermische Kraftwerk Mundra eine Rauchgasentschwefelungsanlage. Über den genauen Auftragswert wurde Stillschweigen vereinbart, doch vergleichbare Aufträge bewegen sich zwischen 20 und 25 Mio. Euro.