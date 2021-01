Wiener Börse (Eröffnung) - ATX im Feiertagshandel klar im Plus

Leitindex gewinnt 0,66 Prozent - OMV und Bankaktien stark

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag im Feiertagshandel klar im Plus tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,66 Prozent auf 2.818,26 Punkte. In den ersten Handelsminuten war er zwischenzeitlich sogar um bis zu 1,17 Prozent angezogen. Dann kam er etwas zurück, die europäischen Leitbörsen drehten teilweise sogar leicht ins Minus.

Im Blick stehen an den Märkten vor allem die beiden Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia um zwei Senatssitze. "Mit einem demokratischen Sieg könnte Joe Biden erst einmal durchregieren", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Verweis auf den kündigten US-Präsidenten. Da sich die Demokraten für umfangreichere Covid-19-Hilfspakete stark machten, dürfte deren Sieg bei der Abstimmung schnellere und größere Hilfen garantieren. "Und neue Finanzspritzen sind an den Börsen immer willkommen."

Bei den Einzelwerten knüpften die OMV-Aktien an ihren starken Vortag an und stiegen um weitere 1,87 Prozent. Angetrieben von der Ölpreisrally am Dienstag hatten die Titel knapp 4,8 Prozent zugelegt. Saudi-Arabien will mit neuen Kürzungen seiner Ölproduktion die meisten der Staaten in der OPEC+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen.

Gesucht waren nun außerdem die am Vortag schwachen Bankaktien. Die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen als stärkster ATX-Wert um 2,10 Prozent, die Papiere der Erste Group gewannen 1,13 Prozent und die Titel der BAWAG legten 0,44 Prozent zu.

Auf der Verliererseite standen am Vormittag Titel aus der Immobilienbranche. Die ATX-Branchenwerte s Immo (minus 1,42 Prozent), CA Immo (minus 1,27 Prozent) und Immofinanz (minus 0,66 Prozent) gehörten jeweils zu den größten Verlierern im Leitindex. Sie könnten von den steigenden Zinsen am Anleihemarkt belastet worden sein. Dieser reagierte auf die mögliche Senatsmehrheit der US-Demokraten, die größere Konjunkturpakete möglich machen würde.

Die AT&S-Aktien kamen nach ihrem jüngsten Höhenflug ebenfalls zurück. Sie gaben um 0,72 Prozent nach. In den vergangenen Wochen hatten die Titel des Leiterplattenherstellers jedoch eine regelrechte Kursrally hingelegt.