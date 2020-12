Wiener Börse (Eröffnung) - ATX im Feiertagshandel knapp behauptet

Leitindex zuletzt 0,12 Prozent tiefer - Semperit auf Baader-"Top Stock Picks"-Liste für 2021

Die Wiener Börse ist am Dienstagvormittag im Feiertagshandel knapp behauptet tendiert. Der österreichische Leitindex ATX fiel gegen 10.00 Uhr leicht um 0,12 Prozent auf 2.638,40 Punkte. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich mehrheitlich ebenfalls leicht schwächer.

Gleich mehrere Faktoren lassen die Marktteilnehmer derzeit vorsichtig agieren. Der Euro hielt sich zuletzt auf anhaltend hohem Niveau, in der Früh wurde er weiter über der Marke von 1,21 US-Dollar gehandelt. Weiter im Blick bleiben auf die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Großbritannien, die zäh verlaufen. Im Streit über den Handelspakt soll nun ein persönliches Treffen zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Durchbruch bringen. Daneben bleibt auch die Situation um die Corona-Pandemie angespannt.

Bei den Einzelwerten legten die Aktien der Semperit als einer der stärken Werte im prime market bei allerdings nur 40 gehandelten Aktien um 0,82 Prozent auf 24,70 Euro zu. Die Titel des Gummi- und Kautschukherstellers sind in der "Top Stock Picks"-Liste der Baader Bank für 2021 enthalten. Baader-Analyst Christian Obst bestätigte zudem seine "Buy"-Empfehlung und sein Kursziel von 35,00 Euro.

Unter den größten Kursgewinnern waren daneben bei ebenfalls jeweils niedrigen Volumina die Immobilienkonzerne Warimpex (plus 1,75 Prozent) und UBM (plus 0,57 Prozent) sowie der Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (plus 0,89 Prozent). Der stärkste Titel mit Handesumsätzen im siebenstelligen Bereich waren OMV mit einem jedoch nur moderaten Kurszuwachs von 0,44 Prozent.

Schwächster ATX-Wert waren im Frühhandel Do&Co mit einem Minus von 2,06 Prozent. Unter den Index-Schwergewichten waren voestalpine (minus 1,07 Prozent) am wenigsten gefragt. Schwächer zeigten sich außerdem alle drei im Leitindex gelisteten Immobilienwerte: s Immo verloren 0,36 Prozent, Immofinanz gaben um 0,18 Prozent nach und CA Immo fielen um 0,17 Prozent. Auch beide Versicherer im ATX tendierten im Minus, UNIQA gaben um 0,63 Prozent nach und Vienna Insurance Group (VIG) etwas moderater um 0,25 Prozent.