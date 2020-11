Wiener Börse (Eröffnung) - ATX im Frühhandel leicht im Plus

Ruhiger Wochenausklang nach Thanksgiving erwartet - ATX plus 0,36 Prozent - Wenig Bewegung im prime market

Die Wiener Börse ist am Freitag gut behauptet in den Handel gestartet. Der ATX notierte gegen zehn Uhr mit plus 0,36 Prozent bei 2.588,27 Punkten. Der ATX Prime befestigte sich minimal um 0,11 Prozent auf 1.314,94 Punkte.

Der Wochenausklang verlief bis dato ruhig. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Vormittagshandel kaum Bewegung. Kursbewegende Nachrichten gab es in der Früh kaum. Zudem dürften nach dem Thanksgiving-Feiertag auch am Freitag viele US-Investoren dem Handel fern bleiben.

Auch bei den Einzelwerten gab es am Vormittag kaum größere Kursausschläge. Gut gesucht waren im Frühhandel Verbund-Aktien und fanden sich mit einem Plus von 2,05 Prozent an der Spitze im prime market. Verluste von über zwei Prozent verbuchten Polytec (minus 2,91 Prozent) und Frequentis (minus 2,25 Prozent).

Porr verloren 1,46 Prozent und schlossen damit an ihre Vortagesverluste an. Am Donnerstag hatten die Aktien des Baukonzerns nach Meldung eines Verlusts bereits mehr als zwei Prozent verloren. Bei höherem Volumen schwach notierten auch Andritz und fielen um 1,33 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Freitag nicht mehr an. Am Vormittag werden lediglich um elf Uhr Daten zu den Stimmungsumfragen der EU-Kommission erwartet. Eine starke Marktreaktion sei aber nicht zu erwarten, schreiben die Analysten der Helaba.