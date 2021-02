Wiener Börse (Eröffnung) - ATX klettert über 3.000 Punkte-Marke

RBI nach Zahlen klar fester - Spannung vor US-Arbeitsmarktbericht

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitagvormittag mit Aufschlägen. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 10.15 Uhr um 0,77 Prozent auf 3.013,76 Einheiten und hat damit wieder die psychologisch wichtige Schwelle von 3.000 Punkten überwunden. Der ATX Prime kletterte 0,75 Prozent auf 1.532,65 Zähler. Positive Vorgaben aus den USA und Asien sorgten für freundliche Anlegerstimmung, in Wien zogen vor allem Gewinne bei Bankaktien den ATX nach oben.

Raiffeisen Bank International hatte vor Sitzungsstart Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Das Institut hat demnach im Corona-Jahr ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Auch operativ waren die Ergebnisse rückläufig. Die Zahlen wurden am Markt aber freundlich aufgenommen, die Titel befestigten sich um 2,39 Prozent. Auch die Branchenkollegen Erste Group (plus 1,54 Prozent) und BAWAG (plus 1,31 Prozent) notierten klar im positiven Terrain.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich auch Versicherer auf der Gewinnerseite. Uniqa konnten sich um 1,22 Prozent verbessern, bei der Vienna Insurance Group ging es um 0,69 Prozent nach oben. Größere Bewegungen gab es zudem bei Schoeller-Bleckmann (plus 2,11 Prozent) und Flughafen Wien (plus 2,10 Prozent). Auch Verbund notierten um 1,71 Prozent fester.

Am anderen Ende des Kurszettels lagen Frequentis. Das Unternehmen hatte am Mittwochabend Jahresergebnisse präsentiert, woraufhin die Aktien am Donnerstag deutlich zulegten, am Freitag korrigierten die Papiere aber wieder nach unten und verloren 2,06 Prozent. Auch Rosenbauer (minus 0,90 Prozent) und Marinomed (minus 0,81 Prozent) gaben nach.

Im weiteren Verlauf sind die Blicke der Anleger vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht für Jänner gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. "Positives Überraschungspotenzial ist gegeben, denn die Indikation vonseiten des ADP-Reports ist freundlich (174 Tsd. VM). Konjunktursorgen dürften die Zahlen somit nicht schüren. Die Arbeitslosigkeit ist mit einem Niveau von 6,7 % jedoch noch verhältnismäßig hoch", heißt es von der Helaba im Vorfeld der Daten.

Aber auch die Entwicklungen rund um den Coronavirus bleiben weiterhin im Fokus. Die Mutationen und das damit einhergehende höhere Ansteckungsrisiko, die weiterhin schleppend verlaufende Impfkampagne in Europa - diese Risiken schwelen im Hintergrund weiter. "Ein erneuter Anstieg der Nervosität an den Märkten sollte somit zumindest in Betracht gezogen werden", heißt es von der Helaba weiter.