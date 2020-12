Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 1,20 Prozent zu

Freundliches Umfeld - Impfstoff- und Brexit-Hoffnungen sorgen für Auftrieb

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit klar festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.663,85 Punkten nach 2.632,17 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 31,68 Punkten bzw. 1,20 Prozent.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich im grünen Bereich. Für Auftrieb an den Märkten sorgten laut Marktbeobachtern vor allem Impfstoff- und Brexit-Hoffnungen. Die Gespräche über einen Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden doch noch einmal fortgesetzt. Ursprünglich hatte am Sonntag die endgültige Entscheidung fallen sollen. Auch die Chance auf eine weitere Konjunkturspritze in den USA noch vor dem Jahresende sorge für etwas Optimismus, hieß es von einem Analysten.

Zu den größten Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten bis dato Schoeller-Bleckmann mit einem Kursanstieg um 3,66 Prozent sowie Lenzing, die um 2,57 Prozent zulegten. Auch einige Finanzwerte fanden sich weit oben auf den Einkaufslisten der Investoren. So zogen BAWAG um 2,37 Prozent an und UNIQA konnten sich um gut zwei Prozent steigern. Raiffeisen-Aktien stiegen um 2,1 Prozent.

Die Titel der OMV zeigten sich um 1,98 Prozent fester. Die britische EG Group übernimmt das OMV-Tankstellengeschäft in Deutschland für einen Kaufpreis von 485 Mio. Euro. 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg wechseln damit den Besitzer. Das Closing werde, vorbehaltlich benötigter behördlicher Genehmigungen, 2021 erwartet, teilte die OMV am Montagvormittag mit.

Auch Mayr-Melnhof tendierten mit plus 1,90 Prozent auf 161,20 Euro klar fester. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel von 151,00 auf 180,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten.

Klar schwächer tendierten hingegen Semperit und büßten 3,21 Prozent ein. Agrana schwächten sich um 1,82 Prozent ab und Frequentis mussten ein Minus von 1,79 Prozent verbuchen.

Der ATX Prime notierte bei 1.352,98 Zählern und damit um 1,10 Prozent oder 14,72 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, sieben mit tieferen und vier unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 547.722 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 12,324 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.