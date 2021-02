Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt am Vormittag 0,7 Prozent zu

Bankwerte gesucht - Lenzing nach Kurszielerhöhung im Plus - Impulse von ADP-Zahlen am Nachmittag erwartet

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag zugelegt. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,72 Prozent auf 2.980,16 Punkte. Angetrieben wurde der Index vor allem von den Gewinnen der Bankwerte. So fanden sich Aktien der BAWAG (plus 2,87 Prozent) und der Erste Group (plus 2,29 Prozent) an der Spitze im prime market. Gut gesucht waren auch Raiffeisen Bank International (plus 1,38 Prozent).

Lenzing stiegen nach einer Kurszielerhöhung um 1,10 Prozent auf 110,40 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 94 auf 145 Euro erhöht und empfehlen die Aktie mit "buy". Die einzigen größeren Verlierer im prime market waren im Frühhandel Polytec mit einem Minus von 2,16 Prozent.

Während an anderen Börsen vor allem Quartalsberichte für Bewegung sorgten, lagen in Wien kaum Unternehmensnachrichten vor. Impulse könnten aber die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten bringen.

Um elf Uhr werden Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone gemeldet. Die Analysten der Helaba erwarten, dass die Zahlen eine Zunahme der Preisdynamik zeigen. "Zum einen spielen Ölpreiseffekte eine Rolle, zum anderen werden die Zahlen auch wegen der deutschen Steuerpolitik nach oben getrieben", schreiben die Analysten.

In den USA steht am Nachmittag dann der Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP an. Die ADP-Daten könnten einen ersten Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung geben.