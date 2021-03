Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt im Frühhandel 1,4 Prozent zu

Andritz nach Zahlen gesucht - Lenzing büßen 6,5 Prozent ein

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen zehn Uhr um 1,37 Prozent auf 3.128,21 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. So erreichte der deutsche DAX ein neues Rekordhoch.

Stark gesucht waren im Frühhandel Raiffeisen Bank International (plus 3,18 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 2,88 Prozent). Andritz legten nach Meldung von Quartalszahlen 1,87 Prozent zu.

Im Gesamtjahr 2020 hat der Anlagenbauer seinen Umsatz stabil bei 6,7 Mrd. Euro gehalten und den Gewinn um 66 Prozent auf 203,7 Mio. Euro gesteigert. Die Analysten der Baader Bank haben in einer ersten Reaktion auf die Zahlen ihre Kaufempfehlung "buy" und ihr Kursziel von 50 Euro für die Andritz-Aktie bestätigt.

Die mit Abstand größten Verlierer waren im Frühhandel Lenzing mit einem Minus von 6,48 Prozent. Der heimische MNS-Hersteller Hygiene Austria, eine gemeinsame Tochter von Lenzing und Palmers, ist Ziel einer Razzia geworden, wie ein Unternehmenssprecher der APA Dienstagabend bestätigte.

Das Unternehmen soll China-Masken zu österreichischen Masken umetikettiert haben. "Die Hygiene Austria LP weist die heute erhobenen, haltlosen Vorwürfe auf das Schärfste zurück", hieß es in einer Stellungnahme der Unternehmensführung zur APA.

Für Bewegung könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Erwartet wird der ISM-Einkaufsmanagerindex und der Arbeitsmarktbericht des privaten Jobvermittlers ADP. Von den ADP-Zahlen erhoffen sich Marktteilnehmer wie immer erste Hinweise auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Analysten der Helaba erwarten sich vom ADP-Report Zeichen einer leichten Verbesserung am Arbeitsmarkt.