Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit klaren Kursverlusten

Brexit-Sorgen lasten auf Aktienmärkten - Wienerberger legen nach Prognose-Anhebung zu

Die Wiener Börse hat sich am Vormittag mit deutlichen Abschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab bis 10.00 Uhr um 1,29 Prozent auf 2.619,32 Zähler nach, der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,22 Prozent auf 1.332,31 Einheiten. Die Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lastete auf den Märkten: Sie hält einen Handelspakt mit Großbritannien inzwischen für unwahrscheinlicher als einen No Deal zum Jahreswechsel.

Vor allem Abschläge bei den schwer gewichteten Titeln zogen den Leitindex nach unten. Wie schon am Vortag blieben Bankaktien unter Verkaufsdruck: Erste Group mussten bisher ein Minus von 2,20 Prozent hinnehmen, bei BAWAG fiel ein Abschlag von 1,95 Prozent an und Raiffeisen Bank International verloren 1,40 Prozent. Daneben fielen OMV um 2,19 Prozent, Verbund verbilligten sich um 1,50 Prozent und voestalpine verloren 0,96 Prozent.

Auch Papiere mit Luftfahrtbezug gaben nach: Airline-Caterer Do&Co büßten bisher 3,41 Prozent ein. Flughafen Wien verloren 1,48 Prozent auf 26,55 Euro. Die Erste Group hat das Kursziel für die Airport-Titel von 27,3 auf 29 Euro angehoben und die "Hold"-Empfehlung bestätigt. Bei Agrana wurde das Kursziel durch die Analysten der Erste Group von 19,9 auf 18,0 Euro gesenkt, das Rating "Hold" bleibt aufrecht. Die Titel gaben 0,49 Prozent auf 16,20 Euro nach.

Am obersten Ende des Kurszettels notierten am Vormittag Wienerberger, die ein Kursplus von 1,85 Prozent verbuchten. Das Unternehmen hat seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) für 2020 angehoben. Anstelle der bisher in Aussicht gestellten 480 bis 500 Millionen sind nach Unternehmensangaben nun rund 545 Mio. Euro in Sicht. Zudem stellte der Konzern Zukäufe in Aussicht, ohne hier aber Details zu nennen.

Ebenfalls zu den Verlaufsgewinner zählten die Papiere von Mayr-Melnhof, die bereits am Vortag kräftig zugelegt hatten. Hier lag das Plus bisher bei 0,90 Prozent. Warimpex verteuerten sich um 1,76 Prozent und Semperit befestigten sich um 0,60 Prozent.