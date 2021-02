Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit minus 0,63% schwächer

Uneinheitliches Umfeld - BAWAG nach Zahlen fest - voestalpine nach Ergebnissen mit Abschlägen

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.002,08 Punkten nach 3.021,14 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 19,06 Punkten bzw. 0,63 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.525,42 Zählern und damit um 0,63 Prozent oder 9,64 Punkte tiefer.

Das europäische Umfeld fand trotz positiver Vorgaben der Übersee-Märkte noch keine klare Richtung. Für Optimismus hatte zuletzt das intensive Werben von US-Finanzministerin Yellen, für das 1,9-Bio-USD-Hilfspaket gesorgt. Zudem behalten die Anleger auch die aktuellen Entwicklungen in der Coronakrise im Auge.

Datenseitig werden heute keine stärkeren Impulse erwartet. Die Coronakrise hat im vergangenen Jahr tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen. Die Warenausfuhren brachen gegenüber 2019 um 9,3 Prozent auf 1.204,7 Milliarden Euro ein, wurde in der Früh bekannt gegeben. In Wien rückten aktuelle Unternehmensergebnisse in den Fokus.

BAWAG-Aktien zählten nach Zahlen mit plus 1,43 Prozent zu den größeren Gewinnern. Im Krisenjahr 2020 hat die BAWAG mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Weiterhin bleiben die Risikokosten ein belastender Faktor. Bis zum Ende des Jahres hat die Bank 224,6 Millionen Euro zurückgelegt, davon machten 100 Mio. Euro Reserven für erwartete Kreditausfälle aus. Unterm Strich blieben laut vorläufigen Zahlen 284,2 Mio. Euro übrig, das entspricht einem Gewinnrückgang von 38,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Stahlkonzern voestalpine hat sein drittes Geschäftsquartal (per Ende Dezember) inmitten der Coronakrise mit Verlusten abgeschlossen, aber die Abwärtsspirale gestoppt. Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten 2020/21 ein negatives Ergebnis von 159 Mio. Euro, nach 160 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Aufwärtstrend in wichtigen Geschäftsbereichen habe sich zum Jahresende fortgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktien der voestalpine verloren bis dato 2,34 Prozent.

Schwächer tendierten auch die heimischen Versorgerwerte. So büßten Verbund-Titel 1,84 Prozent an Wert ein und EVN mussten ein Minus von 1,14 Prozent verbuchen. Bei den Ölwerten konnten sich OMV um gut ein Prozent verbessern und Schoeller-Bleckmann stiegen leicht um 0,15 Prozent.

Telekom Austria schwächten sich um 0,47 Prozent ab. Der Konzern wird heute Abend nach Handelsschluss noch das Jahresergebnis 2020 präsentieren.