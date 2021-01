Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,06 Prozent gut behauptet

Negatives Umfeld - US-Daten und Start der US-Berichtssaison könnte Impulse liefern

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Nach etwas schwächerem Start konnte sich der ATX leicht ins Plus vorarbeiten. Der heimische Leitindex wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.995,18 Punkten nach 2.993,42 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Mini-Plus von 1,76 Punkten bzw. 0,06 Prozent.

Nach überwiegend negativen Übersee-Vorgaben startete das europäische Umfeld mit Abschlägen in die Sitzung. Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf von den anstehenden US-Konjunkturdaten sowie vom Start der US-Berichtssaison kommen. Mit dem Empire-State-Index und dem Michigan Sentiment stehen dort gleich zwei prominente Stimmungsbarometer des laufenden Monats auf der Agenda. Des Weiteren stehen die Dezemberwerte der Einzelhandelsumsätze, der Industrieproduktion und der Erzeugerpreise zur Veröffentlichung an.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden ein neues billionenschweres Konjunkturpaket durchsetzen. Biden stellte am Donnerstagabend Pläne für ein Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vor. Mit einer Summe in dieser Größenordnung hatten die Anleger allerdings bereits gerechnet.

Unter den heimischen Einzelwerte führten SBO die Gewinnerliste mit einem Kursanstieg um 1,92 Prozent auf 34,50 Euro an. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Aktien von "Hold" auf "Accumulate" nach oben gesetzt. Das Kursziel wurde von 29,0 auf 39,3 Euro angehoben.

Bei den Bankwerten konnten Erste Group ein Plus von 0,72 Prozent verbuchen und BAWAG gewannen 0,56 Prozent an Wert. Raiffeisen zeigten sich mit minus 0,06 Prozent kaum verändert.

Zu den größeren Verlierern zählten am Vormittag UBM mit einem Abschlag von 2,34 Prozent sowie Addiko Banke, die 2,08 Prozent sanken. AMAG schwächten sich um 1,90 Prozent ab und voestalpine verloren 1,28 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.520,08 Zählern und damit um 0,02 Prozent oder 0,25 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 13 Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und fünf unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 491.965 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 12,843 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.