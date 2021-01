Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,08 Prozent wenig verändert

Dünne Meldungslage am heimischen Markt - Banken- und Immobilienwerte im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag gut behauptet präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.45 Uhr um moderate 0,08 Prozent höher bei 2.966,67 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu beobachten. Die Aktienmärkte konsolidieren auf hohem Niveau, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Zur heimischen Börse liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldeten sich die Experten von der Baader Bank und stuften die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) von "Reduce" auf "Sell" ab. Das Kursziel wurde mit 25,00 Euro bestätigt. Im Frühhandel fielen die SBO-Papiere um 1,4 Prozent auf 35,65 Euro.

Die auffälligste Kursbewegung zeigte Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers zogen um vier Prozent hoch, nachdem sie bereits am Vortag stark zugelegt hatten. Am anderen Ende der Kursliste büßten die Polytec-Titel 2,3 Prozent an Kurswert ein.

Bei den schwergewichteten Banken herrschten einheitlich negative Vorzeichen vor. BAWAG verbilligten sich um 0,9 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent verbuchen und Erste Group gaben um 0,4 Prozent nach.

Auch Immobilienwerte standen auf den Verkaufslisten der Anleger. Die Anteile an s Immo und Immofinanz bauten jeweils ein Minus von 0,8 Prozent. CA Immo gaben vergleichsweise moderate 0,1 Prozent nach.

Unterstützung für den ATX kam hingegen von der OMV. Die Papiere des Öl- und Gasunternehmens steigerten sich um 1,4 Prozent. Die Papiere des Energieversorgers Verbund befestigten sich um 0,3 Prozent.