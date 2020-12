Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,93% erneut fest

Freundliches Umfeld - China-Daten stützen

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag erneut mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.682,61 Punkten nach 2.657,92 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 24,69 Punkten bzw. 0,93 Prozent.

Damit konnte der ATX an den freundlichen Wochenauftakt anknüpfen. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich von seiner positiven Seite. Unterstützung lieferten laut Marktbeobachtern aktuelle Wirtschaftsnachrichten aus China, die zeigten, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. Belastend wirkten weiterhin die anhaltenden Corona-Sorgen sowie die Brexit-Unsicherheit, hieß es weiter.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Aktien von Wienerberger konnten sich um 1,29 Prozent auf 25,06 Euro verbessern. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Titel des Ziegelherstellers von 28,0 auf 30,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung lautet auf "Buy".

Auch einige andere Indexschwergewichte konnten klare Kurszuwächse vorweisen. So lagen voestalpine 2,24 Prozent im Plus und Erste Group gewannen 1,52 Prozent. Aktien der OMV konnten sich um 1,24 Prozent steigern.

Hingegen knüpften Semperit mit minus 0,81 Prozent an die Vortagesverluste an. Aktien des Flughafen Wien korrigierten nach den deutlichen Aufschlägen zu Wochenbeginn etwas nach unten und gaben um 0,89 Prozent nach.

Der ATX Prime notierte bei 1.362,30 Zählern und damit um 0,85 Prozent oder 11,46 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und vier unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 477.166 (Vortag: 547.722) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 12,364 (12,32) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.