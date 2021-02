Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 1,6% klar fester

Freundliches Umfeld nach starken Tokio-Vorgaben - Ölwerte und Bank-Titel gut gesucht

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit klaren Kursgewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.010,02 Punkten nach 2.962,71 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 47,31 Punkten bzw. 1,60 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.529,66 Zählern und damit um 1,54 Prozent oder 23,13 Punkte höher.

Nach starken Vorgaben der Börse in Tokio startete auch das europäische Umfeld freundlich in die neue Handelswoche. Vor dem Wochenende hatten auch die US-Aktienmärkte Aufschläge verbuchen können. Am heutigen Montag bleibt die Wall Street allerdings feiertagsbedingt geschlossen. Dementsprechend ruhig gestaltet sich datenseitig der Wochenauftakt.

Gut gesucht zeigten sich unter den Einzelwerten Schoeller-Bleckmann und zogen um 3,77 Prozent an. OMV konnten ein Kursplus von 2,73 Prozent verbuchen. Die Ölpreise haben am Montag den Höhenflug vom vergangenen Freitag fortgesetzt und die höchsten Werte seit über einem Jahr erreicht.

Auch die Bankwerte erfreuten sich zu Wochenbeginn reger Nachfrage. So zogen Raiffeisen um 2,87 Prozent an und BAWAG konnten sich um 2,39 Prozent steigern. Erste Group lagen 1,73 Prozent im Plus.

Zu den größeren Gewinnern zählten auch Mayr-Melnhof und stiegen um 2,99 Prozent auf 179,20 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel von 180 auf 200 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen AMAG leicht von 32,40 auf 31,50 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten. AMAG-Titel notierten 1,27 Prozent höher bei 31,80 Euro.

Im prime market zeigten sich 30 Titel mit höheren Kursen, vier mit tieferen und vier unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 602.280 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 17,582 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.