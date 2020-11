Wiener Börse (Eröffnung) - ATX nach jüngster Rally wenig verändert

Heimischer Leitindex gibt moderate 0,05 Prozent ab, nach Höhenflug von mehr als 11 Prozent in zwei Tagen

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel knapp behauptet notiert. Der österreichische Leitindex ATX fiel um moderate 0,05 Prozent auf 2.395,31 Punkte. Nach der jüngsten Kursrally am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger nun mit Neuengagements zurück. An den zwei Vortagen war der ATX getrieben von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in Summe um beachtliche mehr als elf Prozent hochgesprungen.

Auf Unternehmensseite legt die Berichtssaison zur Wochenmitte eine Pause ein. Am morgigen Donnerstag stehen dann Quartalszahlen von der Raiffeisen Bank International und Mayr-Melnhof sowie ein Quartalszwischenbericht von der Strabag auf der Agenda.

Die auffälligste Kursbewegung zeigte im Frühgeschäft die Do&Co-Aktie mit minus 4,9 Prozent. Bereits am Vortag waren die Titel des Cateringunternehmen um mehr als fünf Prozent gefallen, nachdem sie zum Wochenauftakt mehr als 34 Prozent in die Höhe geschossen waren.

FACC-Papiere gewannen hingegen weitere vier Prozent. Negative Vorzeichen wiesen hingegen die schwergewichteten Banken nach den jüngsten Kursaufschlägen auf. Die BAWAG-Titel verbilligten sich um ein Prozent und Erste Group kamen um 0,6 Prozent zurück. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent verbuchen.

OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 1,2 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten legten voestalpine und Verbund jeweils um 0,6 Prozent zu.