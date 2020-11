Wiener Börse (Eröffnung) - ATX rutscht am Vormittag ins Minus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit leichten Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX drehte nach anfänglichen Aufschlägen ins Minus und verlor bis 10.05 Uhr um 0,34 Prozent auf 2.168,53 Einheiten, der ATX Prime fiel um 0,33 Prozent auf 1.108,71 Zähler. Damit scheint die fünf Tage dauernde Gewinnserie des Leitindex ein vorläufiges Ende zu finden.

Noch immer keine Entscheidung gibt es bei den US-Präsidentschaftswahlen, allerdings deutet alles auf einen Sieg von Joe Biden hin. Inmitten der Hängepartie um den Ausgang der US-Wahl bereitet die Notenbank Fed den Boden für neue Konjunkturhilfen. Sie beließ den Leitzins am Donnerstag in der Spanne von null bis 0,25 Prozent und hielt zugleich die Tür für neue Nothilfen in der Corona-Pandemie offen.

Daneben dürften auch die Sorgen um steigende Coronazahlen wieder für zunehmende Unsicherheit sorgen. "In den USA breitet sich das Virus weiter ungebremst aus", schreibt die Commerzbank. Auch in Europa steigen die Zahlen weiter, allerdings gebe es erste Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt, so die Experten weiter.

In Wien sorgten die stark gewichteten Banken dafür, dass das Minus beim ATX bisher nicht ganz so stark ausfiel. Erste Group konnten 1,17 Prozent zulegen, BAWAG zogen um 1,10 Prozent an und Raiffeisen Bank International verbuchten nur ein kleines Minus von 0 ,15 Prozent. Branchenseitig betrachtet gaben Bauaktien nach. Strabag büßten 1,32 Prozent ein, bei Porr lag das Minus bei bisher 1,30 Prozent.

Unter den Einzelwerten rückten Polytec nach Vorlage von Quartalszahlen in den Fokus. Der Verlust des Autozulieferers hat sich nach neun Monaten auf 10,4 Mio. Euro vergrößert, nach 14,1 Mio. Euro Gewinn im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Aktien notierten nach anfänglichen Verlusten unverändert bei 5,70 Euro.

Andritz rutschten um 3,70 Prozent auf 30,18 Euro nach unten. Commerzbank und Deutsche Bank haben das Kursziel für die Titel nach der Ergebnisvorlage am Vortag von 36 auf 38 Euro angehoben und die Empfehlung "Buy" bestätigt.