Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigt um 0,52 Prozent

Politische Nachrichten und Corona bleiben im Fokus - Erste Group und OMV unter schwer gewichteten Titeln mit Aufschlägen

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag mit Aufschlägen tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.40 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 2.957,83 Punkten. Der ATX Prime gewann um 0,47 Prozent auf 1.500.80 Zähler hinzu.

Politische News, vor allem in den USA und die Entwicklungen rund um Corona-Infektionen und -Impfstoffe dürften am heutigen Handelstag weiterhin im Fokus bleiben, kommentierten die Helaba-Experten in der Früh. Eine mögliche Regierungskrise in Italien belastete die Aktien diesseits des Atlantiks vorerst nicht.

Konjunkturdaten dürften dagegen laut Helaba in den Hintergrund rücken: "Weder dem NFIB-Mittelstandsbarometer noch dem JOLTS-Report in den USA wird marktbewegendes Potenzial zugesprochen." Ebenfalls wenig Nachhall an den Märkten dürften die Fed- und EZB-Redebeiträge haben.

Unter den Einzelwerten legten die schwer gewichteten Titel der Erste Group zunächst um 1,27 Prozent zu. Die Raiffeisen-Aktie verbilligte sich hingegen um 0,34 Prozent. Für die Wertpapiere der OMV ging es wiederum um 0,88 Prozent hinauf.

Die Anteile an der Wienerberger kletterten indes um 1,43 Prozent hinauf. Gefragt waren zudem FACC, die um 1,89 Prozent stiegen. Die Papiere der voestalpine verloren 0,75 Prozent.

Nach dem gestrigen Kurssprung von mehr als 14 Prozent bei den Aktien der CA Immo zeigten sich die Titel zunächst prozentuell unverändert. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken, war bekannt geworden.