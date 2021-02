Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigt um 1,11 Prozent

OMV-Aktien nach Zahlenvorlage mit klaren Aufschlägen - Frequentis ebenfalls gesucht - voestalpine-Titel von Baader hochgestuft

Die Wiener Börse ist am Donnerstag nach vorbörslich verhaltenen Signalen doch deutlich höher in den Handel gestartet. Der ATX gewann gegen 9.40 Uhr um 1,11 Prozent auf 3.005,89 Punkte hinzu. Der ATX Prime stieg um 1,05 Prozent auf 1.528,53 Zähler.

Im Zentrum standen die Titel der OMV, die nach der Zahlenvorlage des Unternehmens um 3,56 Prozent zulegen konnten. Hierzu schrieben die Experten der Erste Group in einem ersten Kommentar, dass das Ergebnis für das vierte Quartal über den Erwartungen gelegen habe. Gestützt habe unter anderem eine besser als erwartete Upstream-Performance. Im Downstream-Segment hätten unter anderem starke Zahlen bei der Borealis unterstützt.

Nach Zahlen rückten auch die Titel der Frequentis (plus 2,70 Prozent) in den Fokus. Die Wiener Technologiefirma hat voriges Jahr trotz Coronakrise nur einen leichten Umsatzrückgang von 303,6 Mio. auf rund 300 Mio. Euro verzeichnet und konnte das Betriebsergebnis (EBIT) nach vorläufigen Angaben auf etwa 26 (17,2) Mio. Euro steigern.

Zudem wurde eine Analystenstimme zur voestalpine veröffentlicht. Die Wertpapierexperten der Baader Bank strichen ihre "Reduce"-Empfehlung für die Papiere des Stahlkonzerns. Der Analyst Christian Obst spricht sich nun zum Kauf ("Add") der Aktien aus. Das Kursziel wurde in der Studie des Wertpapierexperten von 22,0 auf 35,5 Euro angehoben. Zuletzt notierten die Aktien des Konzerns um 1,47 Prozent höher bei 31,05 Euro.

Bei den wichtigen Bankenaktien zeichnete sich ebenfalls ein positiver Trend ab. Die Titel der Erste Group kletterten um 1,64 Prozent hinauf. Raiffeisen gewannen 0,73 Prozent. Bei BAWAG war ein Kursplus von 0,11 Prozent zu sehen. Wenig gesucht waren dagegen heimische Immowerte. So gaben Immofinanz um 1,35 Prozent nach. UBM verloren 0,53 Prozent und CA Immo sanken um 0,42 Prozent.

Konjunkturseitig dürfte der EZB-Wirtschaftsbericht zunächst im Fokus liegen. Auch Einzelhandelsdaten aus der Eurozone werden am Donnerstagvormittag veröffentlicht, ehe es am frühen Nachmittag mit der Zinsentscheidung in Großbritannien weitergeht und anschließend in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Industrieaufträge veröffentlicht werden.