Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,19 Prozent

International zurückhaltende Anleger wegen stockenden Brexit-Verhandlungen

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag leichter gezeigt. Der österreichische Leitindex ATX gab bis 9.50 Uhr um 0,19 Prozent auf 2.664,96 Punkte nach. Marktteilnehmer verwiesen international auf zurückhaltende Anleger wegen den stockenden Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien. Zudem dürften sich die Investoren heute nach Einschätzung der Helaba-Analysten auf die EZB-Ratssitzung und die Pressekonferenz sowie den Auftakt des EU-Gipfels konzentrieren.

Am heimischen Markt rückten auf Unternehmensebene Mayr-Melnhof und der Flughafen Wien mit Nachrichten ins Blickfeld der Akteure. Die Mayr-Melnhof Gruppe kauft in Finnland groß zu. Mayr-Melnhof Karton hat eine Vereinbarung getroffen, die finnische Kotkamills Group Oyj um rund 425 Mio. Euro zu erwerben. Dadurch werde das österreichische Unternehmen seine Position am Markt für Frischfaserkarton (FBB) und Food Service Board (FSB) ausbauen und die Marktposition bei Recyclingkarton ergänzen. Die Mayr-Melnhof-Aktie reagierte mit plus 0,3 Prozent.

Der Flughafen Wien publizierte Verkehrszahlen. Der dramatische Rückgang bei den Passagieren am größten heimischen Airport hält an. Im November nutzten nur 181.115 Fluggäste den Airport in Schwechat - das waren um 92,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Flughafen-Papiere gewannen dennoch 1,1 Prozent an Höhe.

Unter den Schwergewichten gewannen Erste Group um 0,4 Prozent. OMV ermäßigten sich hingegen um 0,7 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 0,8 Prozent verbuchen.