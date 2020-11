Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,46 Prozent

Negatives internationales Umfeld - Zahlen von Semperit, Do&Co und UNIQA

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit schwächerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit einem Minus von 0,46 Prozent bei 2.499,46 Punkten. Nach negativen Vorgaben von den Überseebörsen in New York und Asien geht es europaweit mit den Aktienkursen nach unten.

Nachdem zuletzt Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 dominiert hatten, rückten nun wieder die steigenden Corona-Infektionszahlen und neuen Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern in den Fokus.

Am heimischen Aktienmarkt stehen mit präsentierten Geschäftszahlen Do&Co, Semperit und UNIQA im Fokus. Zudem gab es zwei neuen Analystenmeinungen zu Rosenbauer und FACC.

Semperit-Aktien gewannen etwas mehr als drei Prozent. Der Gummiverarbeiter hat für die ersten neun Monate Rekordzahlen bekannt gegeben. Für das Gesamtjahr 2020 wurden die Prognosen schon mehrfach angehoben. Das Betriebsergebnis EBIT verbesserte sich auf 159,5 Mio. Euro. Hier hatte es im Vorjahreszeitraum im Konzern - vor allem wegen hoher abschreibungsbedingter Verluste in der Medizinsparte - einen Verlust von 13,7 Mio. Euro gegeben. Der Umsatz ist in den 3 Quartalen moderat um 0,8 Prozent auf 657,2 Mio. Euro angestiegen.

Do&Co legten 1,1 Prozent zu. Das Cateringunternehmen leidet massiv unter den Flug- und Veranstaltungsbeschränkungen. Im ersten Halbjahr des schiefen Geschäftsjahres 2020/21 ist der Umsatz um fast 80 Prozent auf 111,35 Mio. Euro zurückgegangen. Zudem wies das Unternehmen für das Halbjahr 37,27 Mio. Euro Verlust aus, nach einem Gewinn von 14,95 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.

UNIQA-Anteilsscheine steigerten sich um 1,7 Prozent. Der Versicherungskonzern ist bisher recht gut durch die Coronakrise gekommen. In den ersten neun Monaten insgesamt blieb der Vorsteuergewinn (EGT) mit 213,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich, ebenso das Konzernergebnis mit 166,5 Mio. Euro.

Rosenbauer legten 0,3 Prozent auf 38,30 Euro zu. Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Anteilsscheine des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters von "Reduce" auf "Add" hochgestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 30,00 auf 40,00 Euro nach oben revidiert. In seiner aktuellen Studie verweist der Wertpapierspezialist auf die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das abgelaufene 3. Quartal von Rosenbauer.

FACC-Papiere steigerten sich um 1,2 Prozent auf 8,38 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung "Reduce" für die Aktien des heimischen Flugzeugausrüsters bestätigt. Auch das Kursziel wurde unverändert mit 6,00 Euro beziffert. Die Geschäftsaussichten für das Unternehmen werden aufgrund der massiven Krise in der Luftfahrtindustrie für mehrere Jahre herausfordernd bleiben. Es könnte bis in die Jahre 2024 oder 2025 dauern, bis FACC wieder das Umsatzniveau von vor der Krise erreichen wird, hieß es von Analystenseite.