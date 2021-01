Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert am Vormittag 0,47 Prozent

Negative europäische Anlegerstimmung

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0120 vom 27.01.2021 fehlt im Titel das Wort verliert. Richtig lauten muss es im Titel: ATX verliert am Vormittag 0,47 Prozent ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit Kursverlusten präsentiert. Der ATX gab bis 10.10 Uhr um 0,47 Prozent auf 2.935,49 Punkte nach. Der schwankungsreiche Verlauf setzt sich an der Wiener Börse in der laufenden Handelswoche fort, nach starken ATX-Verlusten am Montag und Kursgewinnen am Dienstag. Auch an den europäischen Leitbörsen überwiegen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen.

International steht die nach Börsenschluss in Europa anstehende US-Leitzinsentscheidung im Fokus. Experten erwarten im Vorfeld mit einer Bestätigung des Leitzinsbandes von 0 bis 0,25 Prozent.

Die Meldungslage auf Unternehmensseite gestaltet sich am heimischen Markt noch sehr mager. Die stärkste Kursveränderung präsentierte die FACC-Aktie mit einem Abschlag von 7,4 Prozent. An den vergangenen Handelstagen hatten die Titel des Luftfahrtzulieferers noch klar an Höhe gewonnen.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die BAWAG-Aktie von 29,00 auf 38,50 Euro nach oben. Die Anlageempfehlung lautet unverändert auf "Hold". Die BAWAG-Titel reagierten mit minus 0,3 Prozent auf 36,24 Euro.

EVN-Titel fielen 2,1 Prozent. Die Papiere des niederösterreichischen Energieversorgers werden jedoch ex Dividende gehandelt. Palfinger-Aktien bauten ein Minus von 3,3 Prozent.

Unter den Schwergewichten büßten voestalpine zwei Prozent an Kurswert ein. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 1,4 Prozent verbuchen. Erste Group ermäßigten sich um 0,9 Prozent. Gesucht präsentierten sich hingegen die Titel von s Immo mit plus 2,1 Prozent.