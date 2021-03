Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert im Frühhandel 0,77 Prozent

Schwache internationale Börsenstimmung - Andritz-Aktie rutscht um mehr als fünf Prozent ab

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit Kursabschlägen präsentiert. Der ATX gab bis 9.55 Uhr um 0,77 Prozent auf 3.070,10 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es nach klar negativen Überseevorgaben von der Wall Street und aus Asien Kursverluste zu beobachten. Belastend gelten international weiterhin die ansteigenden Zinsen vor allem am US-Anleihenmarkt.

Am heimischen Aktienmarkt stand unter den Einzelwerten die Andritz-Aktie mit minus 5,5 Prozent unter Verkaufsdruck. Bei Lenzing gab es einen Kursverlust in Höhe von 3,1 Prozent zu sehen. Bereits am Vortag waren die Titel um mehr als fünf Prozent abgerutscht. An zwei Standorten des von Lenzing und Palmers betriebenen Joint-Ventures Hygiene Austria hatte es zuletzt Hausdurchsuchungen gegeben.

Nach Vorlage von Zahlen büßte der Flughafen Wien 0,7 Prozent ein. Der größte heimische Airport hat 2020 wegen der Coronapandemie und dem Einbruch der internationalen Reisen massiv gelitten. Der Umsatz ging um 61,1 Prozent auf 333,7 Mio. Euro zurück, es gab erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Verlust, der mit 75,7 Mio. Euro gleich heftig ausfiel. Heuer hofft der Flughafen auf einen Aufschwung ab dem zweiten Halbjahr und in Summe auf eine "Schwarze Null" mit 4 Mio. Euro Gewinn bei 430 Mio. Euro Umsatz.

Ins Blickfeld rückten auch neue Analystenmeinungen. Die Experten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof von "Hold" auf "Accumulate" hochgesetzt und das Kursziel für von 150,0 auf 210,5 Euro nach oben revidiert. Die Titel von Mayr-Melnhof reagierten nicht und tendierten unverändert bei 180,80 Euro.

Zumtobel befestigten sich um 0,7 Prozent auf 6,12 Euro. Hier haben die Analysten der Berenberg Bank nach den jüngsten Quartalszahlen des Leuchtenherstellers ihr Kursziel für die Aktie von 6,25 Euro auf 7,00 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde bestätigt.

Zudem hat die Berenberg Bank sowohl ihre Empfehlung "Buy" als auch ihr Kursziel von 38,0 Euro für die Aktien von Palfinger unverändert belassen. Die Palfinger-Aktie fiel um 0,3 Prozent auf 31,90 Euro.