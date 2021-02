Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert moderate 0,11 Prozent

Nach jüngstem Aufwärtsschub mit sieben Plustagen in acht Sitzungen

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit etwas leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.996,43 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,11 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Der ATX hatte zuvor sieben Plustage in acht Sitzungen absolviert. International fehlten aktuell die weiteren Kurstreiber.

Auf Unternehmensebene meldete sich am heimischen Markt die CA Immo mit neuen Einschätzungen. Das Immobilienunternehmen rechnet für das vierte Quartal 2020 mit einem Immobilienbewertungseffekt von rund 205 Mio. Euro. Zudem werde die Jahreszielsetzung für das Geschäftsjahr 2020 für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) von über 126 Mio. Euro "deutlich übertroffen" und erreiche das Vorjahresniveau von rund 133 Mio. Euro, gab die CA Immo am Vorabend bekannt. Die Aktie zeigte sich mit plus 0,1 Prozent wenig verändert.

Andritz-Titel befestigten sich um 0,5 Prozent auf 40,76 Euro. Hier haben die Analysten der Deutschen Bank das Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers von 38 auf 46 Euro nach oben revidiert. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde im Vorfeld der am 3. März anstehenden Bekanntgabe der Jahreszahlen für 2020 bestätigt.

Unter den weiteren Schwergewichten büßten Erste Group 1,2 Prozent an Kurswert ein. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent verbuchen. voestalpine schwächten sich um 0,9 Prozent ab. Bei der Verbund-Aktie gab es ein klares Plus von zwei Prozent zu sehen.