Wiener Börse (Eröffnung) - Leitindex weiterhin klar fester

Optimismus setzt sich durch - Hoffnungen auf Impfstoff stützen - FACC über zehn Prozent im Plus - Bankaktien etwas leichter

Die Wiener Börse notierte am Freitag zu Mittag mit weiterhin mit klaren Kursgewinnen. Der heimische Leitindex ATX baute die Aufschläge am Vormittag aus und legte bis 12.05 Uhr um 0,82 Prozent auf 2.523,43 Zähler zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,92 Prozent auf 1.285,54 Einheiten. Optimismus setzte sich trotz der schwierigen Umstände durch - die Anleger zeigten sich angesichts hoffnungsvoller Nachrichten hinsichtlich eines bald verfügbaren Impfstoffs kauffreudig.

Zwei Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus könnten noch in diesem Jahr in Europa zugelassen werden, wurde bekannt. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Davon dürften Unternehmen mit Luftfahrtbezug profitieren. FACC kletterten um 10,80 Prozent, Flughafen Wien stiegen um 3,64 Prozent.

Den guten Nachrichten auf der Impfstofffront stehen weiterhin weltweit steigende Neuinfektionszahlen, Lockdowns und eine wirtschaftliche Abschwächung gegenüber. Daneben sorgte US-Finanzminister Steven Mnuchin für Unsicherheit, der entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hat. Doch derzeit scheinen die Risiken weitgehend ausgeblendet zu werden.

Der Handel in Wien verlief bisher ereignisarm - von Nachrichtenseite kamen keine Impulse. Die Berichtssaison legt heute ebenfalls einen Pausentag ein, nächste Woche veröffentlichen dann unter anderem einige Immo-Unternehmen Geschäftsergebnisse.

Auffällige Kursbewegungen verbuchten Marinomed, die um 6,14 Prozent anzogen. Aber auch Zumtobel (plus 4,42 Prozent) und Porr (plus 3,91 Prozent) gehörten zu den größeren Verlaufsgewinnern. Semperit, die am Vortag erfreuliche Quartalsergebnisse vorgelegt hatten, verbuchten einen Aufschlag von 2,71 Prozent.

Bergab ging es dagegen bei Bankaktien. Bawag gaben um 0,21 Prozent nach, Raiffeisen Bank International um 0,25 Prozent. ATX-Schwergewicht Erste Group büßten 0,29 Prozent auf 23,67 Euro ein. Die Analysten von Wood & Company hatten die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 38,2 auf 29,5 Euro gesenkt.