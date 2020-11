Wiener Börse (Eröffnung) - Wenig Bewegung, ATX verliert 0,5%

Porr nach Verlustwarnung 9,6 Prozent im Minus - Rosenbauer, Flughafen, FACC nach Zahlen gesucht

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit einem Minus von 0,46 Prozent bei 2.486,73 Punkten. Auch an anderen Börsen gab es im Frühhandel nur wenig Bewegung zu sehen.

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen und neuer Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern dürften viele Investoren derzeit abwarten, hieß es. Der Schwung an den Aktienmärkten geht verloren, schreiben die Analysten der Helaba. Dies werde auch dadurch deutlich, dass jüngste Erfolgsmeldungen über weitere Corona-Impfstofferfolge am Gesamtmarkt ohne dauerhafte Kursreaktion blieben.

Die größten Verlierer im prime market waren einer Verlustwarnung am Vorabend Porr mit einem Minus von 9,60 Prozent. Bis 9.45 Uhr fielen Porr-Aktien um 9,60 Prozent auf 13,00 Euro. Porr rechnet für 2020 aufgrund von Covid-Effekten mit einem Verlust.

Die Coronapandemie wirke sich "massiv auf die Geschäftstätigkeit" aus und werde dem Unternehmen neben einer Neubewertung von Projekten ein voraussichtlich negatives Ergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 45 bis 55 Mio. Euro bescheren, teilte der Konzern mit. Für das heurige Jahr rechnet Österreichs zweitgrößter Baukonzern mit einer Produktionsleistung von über 5 Mrd. Euro.

Größere Gewinne verbuchten im Frühhandel Rosenbauer (plus 1,94 Prozent) und Flughafen Wien (plus 3,94 Prozent). Die beiden Aktien konnten bereits am Vortag nach Meldung von Zahlen zulegen.

FACC stiegen nach den am Mittwoch in der Früh gemeldeten Ergebnissen um 1,92 Prozent. Der Flugzeugausrüster hat die Krise in der Luftfahrt voll zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (EBIT) drehte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres von plus 9,7 auf minus 57,5 Mio. Euro. Der Umsatz sank von 582,6 auf 392,8 Mio. Euro.

Kapsch TrafficCom-Aktien büßten hingegen nach Zahlen 1,89 Prozent ein. Der Mautsystemanbieter ist im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 stark in die Verlustzone gerutscht. Grund waren hohe Rückstellungen, Firmenwertabschreibungen und die Effekte der Covid-19-Pandemie. Operativ sank das EBIT von 8,8 Mio. Euro im Plus auf 57,8 Mio. Euro ins Minus. Die Verluste waren schon im Oktober avisiert worden.

Mögliche Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Zahlen zu Baugenehmigungen und Baubeginnen bringen. Der Bausektor hat sich bereits wieder auf das Vorkrisenniveau erholt und angesichts der niedrigen Zinsen scheint er weiter unterstützt zu sein, schreiben die Analysten der Helaba. Einen größeren Markteinfluss von den Baudaten erwarten die Experten aber nicht.