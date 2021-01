Wiener Börse im Plus - ATX erstmals seit Februar über 3.000 Punkten

Leitindex im Eröffnungshandel 0,75 Prozent höher

Die Wiener Börse ist am Dienstag fester in den Handelstag gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,75 Prozent auf 3.012,95 Punkte. Er stieg damit erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder über die Marke von 3.000 Punkten.

Im Zuge der Coronakrise war das wichtigste heimische Börsenbarometer massiv unter Druck geraten und hatte am 18. März 2020 bei 1.622,95 Punkten sein Jahrestief erreicht. Das Jahreshoch 2020 war bereits am ersten Handelstag des Jahres, dem 2. Jänner 2020, mit 3.239,10 Einheiten erreicht worden. Am 25. Februar hatte der ATX zuletzt über der Marke von 3.000 Einheiten tendiert. Bereits am 12. März war er dann auch unter die 2.000-Punkte-Marke gerasselt. Diese konnte er jedoch bereits im April wieder zurückerobern. Für die 3.000-Zähler-Schwelle dauerte es dagegen bis zum heutigen Handelstag.

Bei den Einzelwerten gehörten am Dienstag die Lenzing-Aktien mit einem Plus von gut eineinhalb Prozent zu den größten ATX-Gewinnern. Der Faserhersteller plant nach Eigenangaben die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage Oberösterreichs. Der Spatenstich soll im Sommer erfolgen.

Im Spitzenfeld notierten daneben auch einige Finanzwerte wie UNIQA (plus 1,18 Prozent), Raiffeisen (plus 1,03 Prozent) und Vienna Insurance Group (plus 0,92 Prozent). Die Aktien des Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann gaben nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 um 0,44 Prozent nach. Der Umsatz des Unternehmens ist um ein Drittel auf 291 Mio. Euro eingebrochen, das Ergebnis vor Steuern drehte von 47,9 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 31 Mio. Euro in die Verlustzone.