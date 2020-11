Wiener Börse (Mittag) - ATX baut Kursverluste etwas aus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX drehte nach anfänglichen Aufschlägen rasch ins Minus und verlor bis 12.00 Uhr 0,51 Prozent auf 2.164,70 Einheiten. Auch der ATX Prime gab um 0,42 Prozent auf 1.107,66 Zähler nach.

Zuletzt hatte der ATX fünf Sitzungen in Folge zugelegt - nun dürften Gewinnmitnahmen und Unsicherheiten angesichts der US-Wahl und weiterhin steigender Coronazahlen die Stimmung zum Wochenausklang etwas belasten. Am Vormittag wurde bekannt, dass Trump-Herausforderer Joe Biden weiter auf Siegeskurs ist und im hart umkämpften Bundesstaat Georgia nach einer Aufholjagd die Führung übernommen hat.

Doch die steigenden Coronzahlen sorgen für Verunsicherung. "In den USA breitet sich das Virus weiter ungebremst aus", schreibt die Commerzbank. Aufgrund der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie und der daraus resultierenden starken Nachfrage nach Medizinprodukten hat Semperit seine Prognosen heute, Freitag, zum dritten Mal in diesem Jahr nach oben geschraubt. So soll das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) auf Gesamtjahressicht bei 200 bis 225 Mio. Euro liegen. Die Aktien sprangen in Reaktion um 6,64 Prozent nach oben.

Die stark gewichteten Banken sorgten dafür, dass das Minus beim ATX bisher nicht stärker ausfiel. Erste Group konnten 1,05 Prozent zulegen, BAWAG verbesserten sich noch etwas deutlicher um 1,23 Prozent. Raiffeisen Bank International verbuchten dagegen ein Minus von 0,61 Prozent.

Andritz kamen unter Druck und büßten trotz freundlicher Analystenkommentare 5,55 Prozent auf 29,60 Euro ein. Commerzbank und Deutsche Bank hatten ihre Kaufempfehlungen für die Aktien nach der Ergebnisvorlage am Vortag bekräftigt und das Kursziel jeweils von 36 auf 38 Euro angehoben.

Polytec-Papiere stiegen nach Vorlage von Quartalszahlen um 0,53 Prozent. Der Verlust des Autozulieferers hat sich nach neun Monaten auf 10,4 Mio. Euro vergrößert, nach 14,1 Mio. Euro Gewinn im gleichen Vorjahreszeitraum.