Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 0,35 Prozent

Europäische Leitbörsen hingegen mit leichten Verlusten - SBO-Aktie nach Abstufung klar tiefer

Die Wiener Börse hat am Mittwoch zu Mittag mit Zuwächsen tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen zwölf Uhr um 0,35 Prozent höher bei 2.974,48 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen leichte Verluste zu beobachten. Die Aktienmärkte konsolidieren auf hohem Niveau, formulierten die Helaba-Analysten.

Zur heimischen Börse liegt auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldeten sich die Experten von der Baader Bank und stuften die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) von "Reduce" auf "Sell" ab. Das Kursziel wurde mit 25,00 Euro bestätigt. Im Mittagshandel rutschten die SBO-Papiere um 4,3 Prozent tiefer auf 34,60 Euro.

Mehr als dreiprozentige Kursbewegungen verbuchten auf der negativen Seite zudem FACC (minus 3,4 Prozent) und Warimpex (minus 3,1 Prozent). Lenzing-Papiere gewannen hingegen 3,3 Prozent und Palfinger legten 3,1 Prozent zu.

Die Andritz-Anteilsscheine zeigten sich ungeachtet eines Auftragserhalts mit minus 0,2 Prozent. Der steirische Technologiekonzern liefert für Thyssenkrupp acht Kammerschmiedeöfen für deren Standort Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu. Zum Auftragswert wurde nichts verlautet, Projekte in dieser Größenordnung beliefen sich aber in der Vergangenheit auf ein Volumen von rund drei Mio. Euro.

Bei den schwergewichteten Banken herrschten einheitlich negative Vorzeichen vor. BAWAG verbilligten sich um 0,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent verbuchen und Erste Group gaben ebenfalls um 0,6 Prozent nach.

Unterstützung für den ATX kam vom Verbund. Die Papiere des Energieversorgers Verbund gewannen klare 2,8 Prozent. Die Papiere des Öl- und Gasunternehmens OMV steigerten sich um 1,1 Prozent.

Immobilienwerte standen auf den Verkaufslisten der Anleger. Die Anteile an s Immo und CA Immo und bauten jeweils ein Minus von 0,3 Prozent. Immofinanz gaben 0,6 Prozent nach.