Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 1,09 Prozent

Post-Brexit-Deal und US-Konjunkturpaket stützen - Frequentis, FACC und Flughafen steigen deutlich

Die Wiener Börse hat sich am Montag zu Mittag weiterhin deutlich im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen zwölf Uhr 1,09 Prozent auf 2.766,84 Zähler. Der ATX Prime stieg um 1,15 Prozent auf 1.404,98 Punkte.

Unterstützend wirkte weiterhin, dass sich die EU und Großbritannien auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen verständigt hatten. "Die EU und Großbritannien trennen sich friedlich. Beide Parteien wahren eine enge wirtschaftliche Partnerschaft", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Entscheidend sei, dass das Abkommen Raum für zukünftige Regierungen lässt, das Handelsverhältnis zu intensivieren.

Auch das 900 Mrd. US-Dollar schwere, in den Vereinigten Staaten in Kraft tretende Konjunkturpaket lieferte Aufwind. Dieses hatte der aus dem Amt scheidende US-Präsident Donald Trump zuletzt unterschrieben, nachdem er sich vor Weihnachten noch geweigert hatte es abzusegnen und damit in Kraft treten zu lassen.

Unternehmensseitig lagen am heutigen Handelstag zunächst keine impulssetzenden Nachrichten vor. Die schwer gewichteten Titel der Erste Group verteuerten sich um 1,72 Prozent und jene der Raiffeisen um 1,25 Prozent. OMV stiegen um geringere 0,61 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten gewannen insbesondere Aktien von Konzernen an Kurswert, die in der Luftfahrtbranche tätig sind. So stiegen die Wertpapiere von Flughafen Wien um 3,93 Prozent. Die Anteile am Zulieferer FACC verteuerten sich um 4,60 Prozent. Die größten Aufschläge im prime market Segment verzeichneten allerdings Frequentis. Sie sprangen zuletzt um 12,12 Prozent hinauf.