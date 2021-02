Wiener Börse (Mittag) - ATX gewinnt 1,1 Prozent, Bankwerte gesucht

Bankaktien profitieren europaweit von Aussicht auf italienische Regierung unter Dragi - Lenzing nach Kurszielerhöhung fest - Impulse von ADP-Daten erwartet

Die Wiener Börse hat am Mittwoch zu Mittag weiter im Plus tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12 Uhr mit einem Aufschlag von 1,07 Prozent bei 2.990,28 Punkten. Gut gesucht waren am Vormittag vor allem Bankwerte. So stiegen Aktien der Erste Group bei höherem Volumen um 2,02 Prozent. Gute Nachfrage gab es auch in BAWAG (plus 1,17 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 1,08 Prozent). Auch an anderen Börsen fanden sich Bankwerte unter den Gewinnern.

Bankwerte profitierten Händlern zufolge von der Aussicht auf eine neue italienische Regierung unter Mario Draghi. Der frühere EZB-Chef ist zu einem aussichtsreichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufgerückt. Eine potenzielle Führung unter der Hand eines Notenbankers kam vor allem bei Aktionären italienischer Banken gut an, aber auch Bankaktien an anderen Märkten konnten zulegen.

Die größten Gewinner im prime market waren zu Mittag Rosenbauer mit einem Plus von 7,14 Prozent, gefolgt von den Aktien der Post (plus 2,69 Prozent) und des Verbund (plus 2,32 Prozent). Die größten Verlierer waren Aktien des Luftfahrtausrüsters FACC mit einem Minus von 1,30 Prozent. Auch an anderen Märkten zeigten sich Aktien der Branche schwach. So fanden sich die Titel des Triebwerksherstellers MTU (minus 0,80 Prozent) am unteren Ende im deutschen DAX.

Lenzing stiegen nach einer Kurszielerhöhung um 2,01 Prozent auf 111,40 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 94 auf 145 Euro erhöht und empfehlen die Aktie mit "buy".

Während an anderen Börsen vor allem Quartalsberichte für Bewegung sorgten, lagen in Wien am Mittwoch kaum Unternehmensnachrichten vor. Auch die am Vormittag gemeldeten Konjunkturdaten aus Europa wirkten sich nicht merklich aus. Impulse könnten jetzt der am Nachmittag anstehende Arbeitsmarktbericht des privaten US-Stellenvermittlers ADP bringen.

Die ADP-Daten könnten einen ersten Hinweis auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung liefern. "Nach dem Dezember-Minus wird ein kleines Plus erwartet, wobei sich an der schwierigen Gesamtsituation wenig ändert und immer noch Millionen Arbeitsplätze fehlen", schreiben die Analysten der Helaba.