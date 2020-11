Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt 0,5 Prozent ab

SBO nach Zahlen um annähernd fünf Prozent im Minus - Immobranche mehrheitlich im Plus - Thanksgiving in den USA

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag in der Verlustzone präsentiert. Der ATX notierte gegen zwölf Uhr mit minus 0,50 Prozent bei 2.572,24 Zählern. Der ATX Prime sank um 0,46 Prozent auf 1.310,65 Punkte. Auch die Stimmung im europäischen Börsenumfeld trübte sich ein.

Wichtige Konjunkturdaten setzten am heutigen Handelstag kaum Impulse. Auch aus den USA werden keine Akzente für die Börsensitzung erwartet, da in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertages die Märkte geschlossen bleiben.

Ins Gewicht dürfte hierzulande die Berichtsaison gefallen sein. In der Immobilienbranche legten gleich drei Unternehmen Neunmonatszahlen vor. Hierbei handelte es sich um die Immofinanz, deren Aktien um 3,60 Prozent stiegen, CA Immo (plus 1,87 Prozent) und UBM Development (minus 1,12 Prozent).

Seine Bücher öffnete zudem der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO). Der Umsatz des Konzerns ging in den ersten drei Quartalen um fast ein Drittel zurück und das Ergebnis nach Steuern drehte auf minus 21,3 Mio. Euro in die Verlustzone. Die Anteile am Unternehmen sackten um satte 4,98 Prozent ab.

Auch der Baukonzern Porr legte heuer in den ersten neun Monaten Verluste vor. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 46,8 Mio. Euro, wie das Unternehmen bekannt gab. Die Aktie gewann allerdings 1,19 Prozent.

Die Vienna Insurance Group (VIG) erzielte in den ersten drei Quartalen unterdessen wegen der Coronakrise deutlich weniger Gewinn. Das Ergebnis vor Steuern sank wie Mitte November angekündigt um 29,2 Prozent. Die Aktie reagierte mit minus 1,01 Prozent.

Das österreichische Biotech-Unternehmen Marinomed sah sich dagegen als Profiteur der Virenangst in der Coronapandemie, jedenfalls bei den Verkaufszahlen: In den ersten drei Quartalen stieg der Umsatz um 53 Prozent auf 5,1 Mio. Euro, im dritten Quartal allein um 68 Prozent. Das Wertpapier notierte dennoch um 0,84 Prozent tiefer.

Auch eine neue Analyse zur Post wurde am Donnerstag veröffentlicht. Die Experten der Berenberg Bank senkten das Kursziel für die Aktien des heimischen Logistikers von 25,00 auf 23,00 Euro. Das "Sell"-Votum wurde beibehalten. Ungeachtet dessen stieg die Post-Aktie zuletzt um 0,67 Prozent auf 30,15 Euro.