Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt Gewinn komplett ab

Heimischer Leitindex nach zwei starken Tagen prozentuell unverändert - Anlegerstimmung europaweit eingetrübt

Die Wiener Börse hat am Mittwochmittag die bisherigen Verlaufsgewinne komplett abgegeben. Der heimische Leitindex ATX zeigte sich um 12.00 Uhr prozentuell unverändert bei 2.570,37 Punkten, nachdem er am Vormittag schon über ein Prozent im Plus gelegen war. Nach zwei starken Börsentagen mit einem Plus beim ATX von in Summe etwa 2,7 Prozent neigten die Anleger nun zu Gewinnmitnahmen. Auch an den europäischen Leitbörsen trübte sich die Stimmung nach den jüngsten Zuwächsen ein.

Unter den Einzelwerten in Wien standen erneut Do&Co mit plus 4,4 Prozent in der Gunst der Anleger weit oben. Bereits am Vortag waren die Papiere des Cateringunternehmens um mehr als sechs Prozent hochgesprungen. Noch stärker präsentierten sich Frequentis mit einem Zuwachs von 4,8 Prozent.

Quartalszahlen aus dem Immobilienbereich werden erst nach Börsenschluss von CA Immo und Immofinanz präsentiert. Im Vorfeld zeigten sich die Papiere von CA Immo unverändert. Immofinanz bauten ein Minus von 0,2 Prozent.

voestalpine gaben 0,6 Prozent auf 26,91 Euro ab. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Stahlunternehmens von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel von 27,00 Euro wurde aber bestätigt.

Eine neue Expertenmeinung gab es auch zu FACC. Die Berenberg Bank erhöhte ihr Kursziel für die Papiere des Luftfahrtzulieferers von 4,6 auf 7,0 Euro. Die Verkaufsempfehlung "Sell" wurde hingegen bestätigt. Die FACC-Aktie reagierte mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 9,68 Euro.

UBM steigerten sich um 2,9 Prozent auf 35,70 Euro. Hier haben die Wertpapierexperten von Warburg Research ihr Anlagevotum für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers mit der Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Auch das Kursziel von 47,00 wurde vom zuständigen Analyst Simon Stippig unverändert belassen. Der jüngst angekündigte Verkauf des FAZ Towers in Frankfurt wurde als positive Nachricht gewertet.

Andritz-Anteilsscheine befestigten sich um 0,5 Prozent. Der Grazer Anlagenbauer hat einen Millionen-Auftrag in Indien an Land gezogen: Die Steirer liefern für das thermische Kraftwerk Mundra eine Rauchgasentschwefelungsanlage. Über den genauen Auftragswert wurde Stillschweigen vereinbart, doch vergleichbare Aufträge bewegen sich zwischen 20 und 25 Mio. Euro.