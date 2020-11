Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzt Verluste ein

Leitindex gibt zuletzt 0,29 Prozent ab - VIG im Fokus nach Übernahme von Aegon-Geschäftssparte

Die Wiener Börse hat ihre Verluste am Montagmittag eingegrenzt. Der österreichische Leitindex ATX sank gegen zwölf Uhr um 0,29 Prozent auf 2.591,52 Punkte. Vom Tagestief bei 2.565 Zählern entspricht dies einem Aufschlag von 26 Punkten.

Auch der breiter gefasste ATX Prime kämpfte sich bis zuletzt aus tiefrotem Gebiet. Er gab zuletzt um 0,27 Prozent auf 1.319,17 Einheiten nach. Sein Tagestief markierte der ATX Prime bei 1.307,34 Stellen.

Die schwer gewichteten Bankentitel der Erste Group (minus 1,36 Prozent) und Raiffeisen (minus 1,85 Prozent) präsentierten sich in der Verlustzone, ebenso wie die Wertpapiere der OMV (minus 0,20 Prozent). Mit Hinblick auf Öltitel dürfte die zweitägige Sitzung der OPEC+ im Vordergrund bleiben. Am Markt wird fest mit einer Beibehaltung der Förderkürzungen für zumindest weitere drei Monate gerechnet.

Unternehmensseitig war bereits am Sonntag bekannt gegeben worden, dass die Vienna Insurance Group (VIG) das Zentral- und Osteuropageschäft des niederländischen Versicherers Aegon kaufe. Der Kaufpreis betrage 830 Mio. Euro, das Closing der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet. Die Aktien der VIG gewann zuletzt 2,85 Prozent.

Vor der am morgigen Dienstag anstehenden Zahlenvorlage der Zumtobel tendierten die Papiere des Unternehmens um 0,33 Prozent etwas höher. Ebenfalls im Plus und zwar deutlich lagen Kapsch (plus 3,20 Prozent).

Konjunkturdatenseitig dürften am heutigen Handelstag neben Inflationszahlen aus der Eurozone, denen allerdings von Experten eine untergeordnete Rolle beigemessen wird, auch Daten aus den USA im Fokus stehen. Dort wird unter anderem der Chicago-Einkaufsmanagerindex für November veröffentlicht.

Überdies richte sich die Aufmerksamkeit auf die Brexit-Verhandlungen, hieß es am Markt. "Ich glaube, dass ein Deal möglich ist, aber er muss - wenn möglich - in dieser Woche zustande kommen, denn die Zeit für die Ratifizierung und die Vorbereitungen läuft wirklich ab", hatte hierzu der irische Außenminister Simon Coveney zuletzt gesagt.