Wiener Börse (Mittag) - ATX holt Anfangsminus auf, Porr unter Druck

ATX praktisch unverändert - Porr verlieren nach Verlustwarnung 8,1 Prozent - FACC nach Zahlen gesucht

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Vormittagsverlauf seine kleinen Anfangsverluste aufgeholt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen zwölf Uhr nur mehr mit einem winzigen Minus von 0,01 Prozent bei 2.497,95 Punkten. Auch an anderen europäischen Börsen ging es nach einem schwachen Start wieder leicht nach oben.

Der Schwung der Börsen der vergangenen beiden Wochen habe mittlerweile merklich nachgelassen, sagen Analysten. Christian Schmidt von der Helaba vermutet, dass sich Anleger angesichts drohender Lockdowns in der Corona-Krise bereits frühzeitig vom Börsenjahr 2020 verabschiedet haben könnten.

Stark unter Druck kamen nach der Verlustwarnung vom Vorabend Porr und notierten zu Mittag mit einem Minus von 8,07 Prozent. Porr rechnet für 2020 aufgrund von Covid-Effekten mit einem Verlust. Die Coronapandemie wirke sich "massiv auf die Geschäftstätigkeit" aus und werde dem Unternehmen ein voraussichtlich negatives Ergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 45 bis 55 Mio. Euro bescheren, teilte der Konzern mit. Für das heurige Jahr rechnet der Baukonzern mit einer Produktionsleistung von über 5 Mrd. Euro.

Sehr schwach zeigten sich nach den in der Früh gemeldeten Zahlen auch Kapsch TrafficCom und verloren 4,53 Prozent. Der Mautsystemanbieter ist im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 stark in die Verlustzone gerutscht. Grund waren hohe Rückstellungen, Firmenwertabschreibungen und die Effekte der Covid-19-Pandemie.

Gut wurden hingegen die am Mittwoch von FACC gemeldeten Zahlen aufgenommen. Der Flugzeugausrüster hat wie bereits avisiert deutliche Ergebnisrückgänge gemeldet. An der Börse stiegen FACC-Aktien um 3,32 Prozent. Gut gesucht waren nach den am Vortag gemeldeten Ergebnissen auch weiter Rosenbauer (plus 5,28 Prozent) und Flughafen Wien (plus 4,92 Prozent).

Eine neue Analyse wurde zur Schoeller Bleckmann (SBO) veröffentlicht. Die Baader Bank hat ihr Kursziel von 25,0 Euro und ihre Empfehlung "reduce" für die SBO-Aktien in einem Ausblick auf die in der kommenden Woche anstehenden Drittquartalszahlen des Ölfeldausrüsters bestätigt. SBO-Aktien stiegen bis zu Mittag um 2,39 Prozent auf 27,80 Euro.

Mögliche Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Zahlen zu Baugenehmigungen und Baubeginnen bringen. Der Bausektor hat sich bereits wieder auf das Vorkrisenniveau erholt und angesichts der niedrigen Zinsen scheint er weiter unterstützt zu sein, schreiben die Analysten der Helaba. Einen größeren Markteinfluss von den Baudaten erwarten die Experten aber nicht.