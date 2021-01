Wiener Börse (Mittag) - ATX legt in ruhigem Handel 0,5 Prozent zu

Wenig Aktivität an US-Feiertag - Aktien mit Bezug zur Airline-Branche schwach - voestalpine nach Kurszielerhöhung gesucht

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montag im Vormittagsverlauf leicht ins Plus vorgearbeitet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 12 Uhr um 0,50 Prozent auf 2.962,56 Punkte. Der Handel verlief weiter ruhig. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen nicht vor und auch das europäische Börsenumfeld lieferte keine klaren Impulse.

Auch andere Börsen bewegten sich im Verlauf nur wenig. Marktbewegende Wirtschaftsdaten stehen nicht an, zudem dürften viele Anleger angesichts neuer Lockdown-Verschärfungen und befürchteter Unruhen vor der Angelobung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden vorerst abwarten. Schließlich sollte sich der US-Feiertag Martin Luther King Day auch in Europa in niedrigeren Börsenumsätzen niederschlagen.

Größere Verluste gab es nach schlechten Nachrichten vom Frankfurter Flughafen für Aktien mit einem Bezug zur Luftfahrtbranche. So verloren Flughafen Wien 2,78 Prozent, Aktien des Fluglinien-Caterers Do&Co büßten 3,78 Prozent ein und waren damit die größten Verlierer im prime market. Aktien des Flugzeugausrüsters FACC fielen um 2,52 Prozent.

Der Frankfurter Flughafen hatte in der Früh einen drastischen Einbruch der Passagierzahlen gemeldet. Das Passagieraufkommen der Airports lag 2020 mit knapp 18,8 Millionen Fluggästen 73,4 Prozent niedriger als im Rekordjahr 2019 und ist damit auf das Niveau von 1984 zurückgefallen.

Sehr schwach zeigten sich auch UBM mit einem Minus von 3,72 Prozent. Unter den weiteren Verlierern fanden sich Porr mit einem Minus von 1,95 Prozent. Der Baukonzern hat sich laut einer Mitteilung von Montag eine strategische Beteiligung am Lerntechnologie-Start-up QuickSpeech gesichert.

Die größten Gewinner waren nach einer Kurszielerhöhung voestalpine mit einem Plus von 2,68 Prozent auf 31,42 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie in einem Update zum Stahlsektor von 27 auf 31 Euro erhöht. Die Empfehlung lautet auf "Hold". Gut gesucht waren auch Aktien der Post (plus 1,32 Prozent) und der Erste Group (plus 1,19 Prozent).

US-Wirtschaftsdaten stehen am Nachmittag feiertagsbedingt nicht an. Impulse erwarten Analysten erst von der im Wochenverlauf anstehenden Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).