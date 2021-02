Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 1,32 Prozent klar schwächer

BAWAG und voestalpine nach Zahlen schwächer - Versorger mit Abschlägen

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit schwacher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.981,41 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 39,73 Punkten bzw. 1,32 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,27 Prozent tiefer bei 1.515,60 Punkten.

Der ATX weitete seine Abschläge bis Mittag noch etwas aus. Auch das europäische Umfeld zeigte sich trotz positiver Vorgaben der Übersee-Märkte mit negativen Vorzeichen. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,61 Prozent, FTSE-100/London -0,06 Prozent und CAC-40/Paris -0,08 Prozent.

In Wien rückten aktuelle Unternehmensergebnisse in den Fokus. BAWAG-Aktien lagen zu Mittag nach festerem Start 0,66 Prozent im Minus. Im Krisenjahr 2020 hat die BAWAG mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Weiterhin bleiben die Risikokosten ein belastender Faktor.

Der Stahlkonzern voestalpine hat sein drittes Geschäftsquartal (per Ende Dezember) inmitten der Coronakrise mit Verlusten abgeschlossen, aber die Abwärtsspirale gestoppt. Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten 2020/21 ein negatives Ergebnis von 159 Mio. Euro, nach 160 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Aufwärtstrend in wichtigen Geschäftsbereichen habe sich zum Jahresende fortgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktien der voestalpine verloren 2,24 Prozent:

Klar schwächer tendierten auch die Versorgerwerte. So rutschten Verbund um 3,67 Prozent ins Minus und EVN mussten einen Abschlag in Höhe von 1,54 Prozent verbuchen.

Lenzing korrigierten nach den jüngsten Zugewinnen um 2,15 Prozent nach unten. Wienerberger verloren 1,58 Prozent an Wert und Raiffeisen gaben um 1,91 Prozent nach.

Palfinger tendierten hingegen 1,22 Prozent fester bei 33,10 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel von 29,00 auf 38,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten.

Die Addiko Bank (Aktie plus 0,98 Prozent) hat ihren mittelfristigen Ausblick im Zuge der Coronapandemie angepasst. Für die Zeit ab dem Geschäftsjahr 2021 rechnet die Bank nun mit etwas weniger Wachstum beim Provisionsergebnis und einer etwas geringeren Nettozinsmarge. Aufgrund der Einschränkungen in der Dividendenpolitik wegen der herrschenden Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erwägt die Addiko Bank, für das Jahr 2019 eine Teildividende auszuzahlen.