Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,2 Prozent wenig verändert

Ruhiger Aktienhandel vor den Weihnachtsfeiertagen

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag einen Tag vor dem Weihnachtsfest moderat im Plus präsentiert. Der österreichische Leitindex ATX legte leicht um 0,21 Prozent auf 2.713,29 Punkte zu. Vor den Weihnachtsfeiertagen gestaltet sich der Aktienhandel am heimischen Markt recht ruhig mit einer sehr dünnen Meldungslage.

International unterstützt etwas die Hoffnung, dass es doch noch zu einem Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit kommt. Kurz vor dem Ende der Brexit-Übergangsfrist kommen aus London positive Töne.

Die auffälligsten Kursbewegungen absolvierten in Wien Warimpex und FACC mit Abschlägen von jeweils mehr als fünf Prozent. Die Do&Co-Aktie steigerte sich hingegen um 3,5 Prozent. Bereits am Vortag waren die Titel des Cateringunternehmens um mehr als neun Prozent hochgesprungen. Rosenbauer bauten ein Plus von 4,1 Prozent.

Bei den schwer gewichteten Bankenaktien herrschten einheitlich negative Vorzeichen vor. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent verbuchen. BAWAG und Raiffeisen Bank International verbilligten sich jeweils um 0,3 Prozent.

Unterstützung für den ATX lieferten hingegen die Titel von OMV und Verbund. OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 1,6 Prozent. Verbund-Papiere gewannen knapp dahinter um 1,5 Prozent.