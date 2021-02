Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,45 Prozent weiter freundlich

Positives Umfeld - Lenzing erneut stark - Bankwerte höher

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.028,56 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 13,42 Punkten bzw. 0,45 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,11 Prozent, FTSE-100/London +0,84 Prozent und CAC-40/Paris +0,56 Prozent.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit leichten Aufschlägen. Marktbeobachter führten zur Begründung die derzeit allgemein positive Finanzmarkt-Stimmung und die wieder gestiegene Zuversicht der Anleger an. Auch auf die guten Vorgaben der Übersee-Märkte wurde verwiesen. Zudem kämen das Werben der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen für das billionenschwere Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden und die in Aussicht gestellte Rückkehr zur Vollbeschäftigung im kommenden Jahr laut einem Börsianer gut an.

Angeführt wurden die Kursgewinner im prime market von Lenzing, die mit plus 3,81 Prozent an die jüngsten Aufschläge anknüpfen konnten. DO & CO konnten sich um 2,40 Prozent steigern und UBM legten 1,83 Prozent zu. Unter den Indexschwergewichten verbesserten sich voestalpine um 1,69 Prozent.

In einem guten europäischen Branchenumfeld konnten auch die heimischen Bankwerte an Terrain gewinnen. So zogen BAWAG um 1,14 Prozent an und Erste Group gewannen um 0,89 Prozent. Die Erste Group gibt ihr im Dezember in die Wege geleitetes Vorhaben, die für das Geschäftsjahr 2019 geplante Dividende von 0,75 Euro je Aktie auszuschütten, auf. Aufgrund der nach wie vor geltenden Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB), von einer Ausschüttung bis Ende September abzusehen bzw. diese stark zu begrenzen, sei die Zahlung nicht möglich, so die Bank in einer Aussendung.

Raiffeisen-Papiere stiegen um 0,42 Prozent. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Raiffeisen Bank International (RBI) über ihre tschechische Tochterbank die tschechische Equa bank übernimmt. Verkäufer ist der Private-Equity-Investor AnaCap Financial Partners, teilte die RBI am Samstagabend mit.

Die Aktien des Flughafen Wien notierten 0,86 Prozent tiefer bei 28,75 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von bisher 29,5 leicht auf 30,5 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Hold" wurde bestätigt.

AMAG zeigten sich 1,30 Prozent schwächer bei 30,40 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel von 29,00 auf 33,00 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Add" wurde unverändert beibehalten.

Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,43 Prozent höher bei 1.538,90 Punkten. Im prime market zeigten sich 19 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und zwei unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.355.589 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 39,574 Mio. Euro (Doppelzählung).