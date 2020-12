Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,70% erneut freundlich

Positives Umfeld nach guten US-Vorgaben - Immo-Werte mit Aufschlägen

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.780,92 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 19,21 Punkten bzw. 0,70 Prozent. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im grünen Bereich. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,32 Prozent, FTSE-100/London +2,22 Prozent und CAC-40/Paris +0,37 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten US-Vorgaben. Die Unterschrift von US-Präsident Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hat der Wall Street am Vorabend neue Rekordhochs beschert. Die wichtigsten US-Börsenindizes konnten neue Höchststände markieren.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zwischen den Feiertagen erwartungsgemäß dünn. Auch von konjunktureller Seite werden heute keine stärkeren Impulse erwartet. Nur in den USA werden am Nachmittag Kennzahlen zur Entwicklung des Immobilienmarktes erwartet.

Weiterhin gut gesucht zeigten sich unter den Einzelwerten die Immobilien-Titel. So zogen s Immo um 3,85 Prozent an und CA Immo konnten sich um 2,30 Prozent steigern. Immofinanz tendierten um 2,63 Prozent fester.

Klar fester tendierten auch Flughafen Wien mit plus 3,72 Prozent sowie FACC, die um 2,35 Prozent zulegen konnten. DO & Co-Aktien konnten sich um 1,80 Prozent verbessern.

OMV lagen zu Mittag 0,91 Prozent höher. Die rumänische OMV-Tochter Petrom verkauft ihre kasachischen Firmen Kom-Munai LLP (KOM) und Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) an Magnetic Oil Limited. Der Vertrag sei unterzeichnet, der Abschluss werde nach der Genehmigung durch das kasachische Energieministerium in der ersten Jahreshälfte 2021 erwartet, teilte die OMV am Dienstag mit.

AMAG-Papiere zogen um 1,43 Prozent an. Der Aluminiumkonzern will die Anfang April eingeführte Kurzarbeit mit Jahreswechsel beenden. Durch das staatlich unterstützte Instrument sei es gelungen, Personalabbau zu verhindern, die verbesserte Auftragslage und die positiven Konjunkturaussichten ermöglichten nun das Ende der Kurzarbeit, hieß es in einer Presseaussendung.

Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,73 Prozent höher bei 1.413,30 Punkten. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und fünf unverändert. Bis dato wurden im prime market 1.463.246 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 36,342 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Verbund mit 57.706 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,00 Mio. Euro entspricht.