Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,85 Prozent weiterhin fest

CA Immo klettern nach Übernahme-Angebot mehr als 15 Prozent nach oben

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei gutem Volumen mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.966,86 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 25,11 Punkten bzw. 0,85 Prozent. Das europäische Umfeld zeigte sich zum Wochenauftakt hingegen etwas schwächer. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,53 Prozent, FTSE-100/London -0,35 Prozent und CAC-40/Paris -0,41 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf die uneinheitlichen Vorgaben der Asien-Märkte. Zudem scheinen sich einige Anleger nach dem starken Jahresauftakt nun wieder etwas zurückzuhalten und vorsichtiger zu agieren, hieß es weiter.

Der Beginn der Corona-Impfungen hat die Anlegerstimmung im Euroraum weiter beflügelt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Jänner den zweiten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2020, bevor die Corona-Krise einen drastischen Einbruch ausgelöst hatte. Im Monatsvergleich ist der Index um 4,0 Punkte auf 1,3 Zähler gestiegen. Das Ergebnis liegt allerdings knapp unter den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt 1,9 Punkte erwartet hatten.

Weiter im Fokus standen unter den Einzelwerten die Aktien der CA Immo. Der US-Finanzinvestor Starwood Capital will den Zugriff auf den Wiener Büroimmobilienkonzern verstärken. Der CA-Immo-Großaktionär, der in den vergangenen Wochen seinen Anteil nach eigenen Angaben bis auf 29,99 Prozent aufgestockt hatte, hat am Freitagabend ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien über 34,44 Euro je Papier angekündigt. Heute Mittag lagen die CA Immo-Aktien um satte 15,26 Prozent im Plus bei 35,50 Euro und damit klar über dem Angebotspreis.

In deren Windschatten konnten auch andere Immo-Titel merklich zulegen. So zogen s Immo deutlich um 5,78 Prozent nach oben und Immofinanz konnten ein Kursplus von 4,25 Prozent verbuchen.

Keine klare Richtung fanden bis dato die Versorger. Während Verbund nach den zuletzt deutlichen Aufschlägen um 3,19 Prozent nach unten korrigierten, konnten EVN mit plus 2,95 Prozent an die jüngsten Zugewinne anknüpfen.

Andritz gewannen um 1,76 Prozent auf 39,24 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum von bisher "Accumulate" auf nunmehr "Buy" nach oben gesetzt. Das Kursziel wurde von 35,2 auf 46,3 Euro erhöht.

Der Baukonzern Strabag hat sich einen Straßenbauauftrag in Ungarn gesichert. Das Ordervolumen für das Konsortium S-D 2020 M6 mit dem Partner Duna Aszfalt Zrt. beläuft sich auf 246 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Strabag-Aktien lagen zu Mittag 0,52 Prozent im Minus.

Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,88 Prozent höher bei 1.505,77 Punkten. Im prime market zeigten sich 22 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und vier unverändert. Bis dato wurden im prime market 2.463.095 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 73,128 Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher CA Immo Anlagen mit 870.354 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 30,65 Mio. Euro entspricht.